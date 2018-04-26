Замена Савченко: Зачем воскресили тему добровольцев

Ігор Петренко / Depo.ua

Похоже, Надежду Савченко списали, а на ее место ищут новую героиню. С несколько модифицированными идеями.

На днях "Объединение добровольцев" устроило пикет в поддержку законопроекта №7190 "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социального и правового статуса", который зарегистрирован еще осенью прошлого года группой нардепов-"свободовцев", и предусматривает признание добровольцев участниками боевых действий. Главным спикером на нем стала Елена Живко - скандальная личность, известная тем, что в свое время была помощницей экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и занимала должность координатора Национального Движения "Государственная инициатива Яроша" Львовщины. Ее также связывали с Артемом Луцаком - уроженцем России, который был руководителем провода "Правого сектора" на Львовщине. Правда, пути-дорожки "ПС" и Живко разошлись, после того как однопартийцы обвинили волонтершу в пользовании в личных целях автомобилем, полученным от представителей диаспоры.

Общественная организация добровольцев ранее носила название ОО "Правый сектор-Запад", но в прошлом году провела ребрендинг. Особой активности она не проявляла до последнего времени. Участники митинга собрались возле магазина "Roshen" во Львове. Живко заявила, что добровольцы будут пикетировать магазины этой торговой марки по всей стране. Правда, у логики пикетчиков есть явный недостаток: вопрос относительно принятия закона должны возникать к Раде, а не к президенту.

Что касается самого законопроекта, то юристы довольно скептически относятся к его перспективам. Во-первых, Конституция и статьи Уголовного кодекса запрещают существование в государстве негосударственных силовых структур. Именно поэтому бывшие добровольческие батальоны вошли в состав частей Вооруженных Сил или Нацгвардии. Кроме нескольких, наиболее многочисленных из них - ДУК и ОУН Николая Коханивского. Теперь возникает юридический вопрос: может ли государство признавать тех, кто сам не захотел легализоваться, и не обвинят после этого Киев в нарушениях Минских соглашений.

Во-вторых, в начале апреля депутатами из БПП, НФ и "Радикальной партии" (первым, а, следовательно, главным автором значится Александр Третьяков) был зарегистрирован законопроект №8227 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", который более элегантным образом выходит из данной ситуации, фактически "привязывая" добровольцев к структурам ВСУ. Но экс-"правосеки" устроили обструкцию этому законопроекту: мол, он слишком бюрократический и заставит нынешних добровольцев, которые находятся в АТО, сотрудничать с "администрацией". Довольно странная позиция. Такое впечатление, что речь идет не об общем деле для всех силовиков - обороне государства - а о каких-то "понятиях".

Чем же вызван такой протест? Первая версия - конфликт вокруг должности руководителя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО. Напомним, на конкурсе победил Валентин Манько, которого связывают с Третьяковым. Более глобально - это конфликт вокруг законодательной базы министерства ветеранов, которое сейчас в процессе создания.

Вторая версия - российский след. Она выглядит как конспирология, однако у нас миллионы верили и в героиню Надежду Савченко. Начнем издалека: в 2015 году, когда продолжались жестокие бои за Донбасс, в Украине пытались раскрутить движение солдатских матерей, которые выступали против войны. Среди этих матерей была некая Виктория Шилова - бывший депутат Днепропетровского облсовета от Партии регионов. В свое время она была даже соратницей Олега Ляшко и носила бублик, похожий на прическу Юлии Тимошенко. В конце 2015-го Шилова, которую раскручивали пророссийские СМИ в качестве лидера движения "Антивойна" побывала в оккупированном Донецке, где встретилась с главным боевиком "ДНР" Александром Захарченко. На чистую воду эту даму вывели журналисты. Параллельно с Шиловой засветилась еще одна интересная личность - Ирма Крат. Последний раз ее видели на суде над Савченко, которую Ирма хотела взять на поруки. Активистка Майдана попала в плен к боевикам раньше, чем Надежда, еще в апреле 2014 года в Славянске. Там она раскаялась и была отпущена на свободу. После того с ее участием было несколько скандальных инцидентов, но выйти на первые роли ей так и не удалось. Обоих эпатажных женщин затмила звезда Савченко. Которая закатилась после разоблачения спецслужбами попытки государственного переворота, который она планировала вместе с Владимиром Рубаном.

Может мы и ошибаемся, но на место списанной героини подыскивают другую. Она также должна быть эпатажной, должна говорить о неуважении власти к военным - подходит и вариант добровольцев - не лезть за словом в карман в оценках событий на востоке. Неужели Живко? Ее сейчас крутят в телеэфирах так, словно она какая-нибудь звезда. Ничего утверждать не беремся, эта дама говорит не только от имени своей общественной организации, но и от имени всех добровольцев. А значит, пожалуй, будет честно, если они сами дадут оценку ее высказываниям и поступкам. Ну, чтобы потом не было стыдно в глаза смотреть...