Сеанс саморазоблачения. Почему венгерский МИД так волнует украинское гражданство

Олег ПОЛИЩУК / Деловая сторлица

Зарубежные венгры, в том числе проживающие в украинском Закарпатье, - важный электоральный ресурс для партии Орбана "Фидес". Только на последних парламентских выборах в Венгрии за нее проголосовало 30-40 тыс. закарпатцев венгерской национальности.

Не успели стихнуть страсти после российской атаки фейками на инициативу Петра Порошенко внести изменения в действующий закон о гражданстве Украины, а полку заграничных критиков законопроекта прибыло.

Как и следовало ожидать, следующим за Москвой в информационную атаку пошел Будапешт, причем с помощью самих что ни есть официальных лиц. Чем даже обскакал Кремль, который ограничился всего лишь разнарядкой своим ведущим СМИ тиражировать откровенную ложь. Например, о якобы намерении Киева лишить украинских паспортов жителей Крыма, автоматически получивших российское гражданство после путинской аннексии нашего полуострова в 2014 г., хотя в предложенном документе говорится как раз об обратном - защите украинского гражданства находящихся в оккупации крымчан.

Но вернемся к венгерскому случаю: здесь на авансцену вышел не какой-то банальный пропагандист, а целый глава МИД этой страны Петер Сийярто, выступивший с целой серией острых заявлений на заданную тему. "Президент вместе с Верховной Радой шаг за шагом беспрецедентно подло и заранее спланировано наступают на права нацменьшинств. Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - оперативно прокомментировал Сийярто законопроект, в котором ни разу не упоминаются ни нацменьшинства, ни закарпатцы как венгерской, так и любой другой национальности. И, кстати, о национальной безопасности страны речь идет не в самом документе, а лишь в объяснительной записке к нему, что явно не одно и то же.

Впрочем, подобной практикой "дипломатичного" вырывания из контекста глава МИД Венгрии грешит давно, к чему отдельные наблюдатели успели уже и привыкнуть. Как и к излишне эмоциональной риторике Сийярто, обычно несвойственной профессиональным дипломатам. Вот и теперь руководитель венгерского внешнеполитического ведомства опять решил не просто сухо изложить официальные претензии своего государства, а прибегнуть к художественным образам "нанесения ударов в спину", которые, по его подсчетам, Будапешт получил от Киева уже трижды. Во-первых, на взгляд Сийярто, это украинский закон об образовании, во-вторых, недавнее признание Конституционным судом неконституционным скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко, ну и, в-третьих, вышеупомянутые законодательные предложения Порошенко к закону о гражданстве.

Выходит, что первым "обвинением" правительство Виктора Орбана (его новый состав после апрельской победы орбановской партии "Фидес" на парламентских выборах еще формируется, но в нем практически со 100%-ной уверенностью будет опять Сийярто) де-факто демонстрирует свою неготовность идти на любые компромиссы в "школьном" вопросе. При этом Венецианская комиссия, как известно, уже представила свое заключение, что украинский закон не нарушает права этнических венгров в нашей стране, а на специальной встрече министра образования Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья было задекларировано нахождение сторонами полного взаимопонимания.

Любые разговоры о втором "ударе" - это попытка прямого вмешательства во внутренние, причем сугубо конституционные дела Украины. Хотя Сийярто, ранее публично выступающего против размещения в закарпатском Берегово батальона ВСУ, такие общепринятые в цивилизованном мире нюансы невмешательства во внутренние дела других государств, похоже, не особо волнуют. Что же касается третьего момента о якобы "наступлении на права нацменьшинств" с помощью изменения закона о гражданстве Украины, то на самом главе МИД, как говорится, "шапка горит". Ведь проектом предлагается лишать украинских паспортов не просто реальных обладателей двойного гражданства, а прежде всего тех, кто активно пользуется избирательным правом на выборах в другом государстве, не стесняясь светиться ни на участках, ни в открытых реестрах избирателей.

Вся штука в том, что зарубежные венгры, которым в 2010-м парламент Венгрии специально упростил получение венгерских паспортов, голосуют в основном за партию "Фидес". Без их поддержки Орбан, скорее всего, не смог бы недавно получить конституционное большинство, так что данный электоральный ресурс для него очень важен. Конечно, 150 тыс. венгров украинского Закарпатья - это не 1,4 млн венгерского населения в Румынии или 0,5 млн в Словакии, однако на выборах, как известно, каждый голос никогда не бывает лишним.

На последних выборах в Венгрии, состоявшихся 8 апреля 2018 г., венгерскими журналистами были даже зафиксированы случаи, когда в день голосования венгров из Закарпатья правящая партия возила автобусами через украинско-венгерскую границу на избирательные участки. По приблизительным подсчетам Закарпатского отделения Комитета избирателей Украины, общее количество закарпатских венгров, которые могли проголосовать на этих выборах в Венгрии, достигает 30-40 тыс. человек. И все они преимущественно бросали в урны бюллетени с крестиками напротив партии "Фидес". При этом такие показатели участия в выборах украинских граждан, имеющих параллельно в кармане и венгерский паспорт, - далеко не предел. Еще в 2015-м правительство Венгрии рапортовало, что венгерское гражданство по упрощенной процедуре на тот момент уже получили 94 тыс. закарпатцев. Впрочем, в случае принятия новых изменений в закон о гражданстве Украины, многие из них вряд ли захотят рисковать потерей украинского паспорта, а просто проигнорируют следующие выборы в Венгрии.