Почему суд отстранил замглавы НБУ Рожкову

Сергей Шевчук / LIGA.net

Дарницкий райсуд отстранил Катерину Рожкову от обязанностей замглавы НБУ. Решение было принято еще в декабре прошлого года, но в реестре судебных решений появилось в конце марта. В публичное поле оно попало только вечером во вторник с подачи инициатора иска - депутата от фракции Батькивщина Игоря Луценко.

НБУ уже подал апелляцию. В регуляторе отмечают, что ничего не знали о решении Дарницкого суда до вторника и считают его незаконным.

Пока решение не отменено, Рожкова не может подписывать какие-либо решения Нацбанка. Вопросы могут возникнуть и к документам, которые она подписывала 26 декабря.

Прослушка и курс гривни

В своем иске он добивается увольнения Рожковой с должности, рассказал LIGA.net Луценко, основные претензии он адресовал Совету НБУ. Причина - орган в течение долгого времени отказывался рассматривать вопрос увольнения. Согласно тексту постановления, в качестве доказательств он предоставил суду некие аудиозаписи - так называемые, «пленки Рожковой». Лейтмотив иска - продвигая свои интересы, Рожкова вредит финансовой системе Украины на фоне девальвации гривни, о чем суд отдельно упомянул в своих материалах.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. На парламентских выборах 2014 года Игорь Луценко был третьим номером избирательного списка ВО Батькивщина после Надежды Савченко и Юлии Тимошенко. Его отчим - экс-глава Нацбанка Владимир Стельмах (2004 по 2010 гг). Вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в 2015 и 2016 годах Стельмах входил в набсовет ПриватБанка. Процесс национализации, которая состолась в декабре 2016 года в НБУ курировала Катерина Рожкова. В январе Рожкова заявила со ссылкой на forensic-аудит Привата о мошенничестве в банке на $5,5 млрд. Экс-собственники и топ-менеджмент банка факт махинаций отрицают.

«Истцу, как Народному депутату стало известно о потере безупречной репутации ответчика. Речь, в том числе, о системных случаев неофициального содействия акционерам частных банков в решении их личных вопросов, - говорится в тексте решения. - Истец ссылается на конкретные доказательства, достоверность которых в настоящее время не опровергнута».

«Пленки Рожковой» - записи телефонных разговоров замглавы НБУ с руководителями некоторых украинских банков, которые были сделаны в 2016-2017 годах. Среди них - Платинум Банк, в котором Рожкова работала до прихода в НБУ, российский ВТБ, а также Фидобанк Александра Адарича, которого связывают с бизнес-окружением Сергея Арбузова и Александра Януковича.

Сама Рожкова объясняла такие беседы обычной рабочей практикой, призвав при этом правоохранительные органы выяснить, кто незаконно прослушивает ее телефон. Осенью 2017 года Нацбюро расследований допросило ее по делу рефинансирования Платинум Банка в качестве свидетеля.

Почему иннформация об иске и решении суда стала публичной только сейчас? Дело в задержке официальной публикации документа в Реестре судебных решений, говорит Луценко. «Я изначально знал о решении в мою пользу, но нужно было дождаться появления текста в открытом доступе, - отмечает депутат. - Нацбанк уже уведомлен, с этого момента любые решения за подписью Рожковой могут быть оспорены».

Своевременный отпуск

Нацбанк настаивает на том, что решение суда до сих пор не вступило в силу, поскольку Рожкову так официально и не уведомили о нем. Таким образом, постановление Дарницкого суда не может быть предлогом для оспаривания решений, которые были подписаны замглавы Нацбанка с 26 декабря, говорит собеседник LIGA.net в руководстве НБУ.

«Национальный банк не получал от Дарницкого районного суда каких-либо решений относительно полномочий Рожковой, - сообщили в пресс-службе регулятора. - Вопрос о выполнении этого постановления будет рассмотрен только после того, как суд предоставит Нацбанку его текст».

В Нацбанке уверены, что судья Евгений Вовк превысил свои полномочия. Вопросы касающиеся работы коллегиальных органов имеет право рассматривать только административный суд, уточняет позицию регулятора источник в НБУ.

«Админсуд привлекается, когда нужно обжаловать конкретное решение НБУ, - возражает Луценко. - Здесь же речь идет о бездеятельности Совета НБУ».

В целом Нацбанк расценивает это решение как попытку вмешательства в его работу для политического давления на руководство. «Это создает опасный прецедент влияния судов на органы центральной власти», - отмечают в пресс-службе.

По данным собеседника LIGA.net в НБУ, с 27 апреля Рожкова уходит в заранее запланированный отпуск, глава Нацбанка Яков Смолий утвердил его еще 16 апреля. Во избежание юридических рисков она пока не будет подписывать какие-либо документы регулятора.

Странности и недочеты

Луценко соглашается, что оспорить уже подписанные Рожковой решения сложно. С другой стороны, факт апелляции Нацбанка, по его словам, можно расценивать как признание того, что Рожкова уже ознакомилась с решением Дарницкого суда.

Были ли у суда основания отстранять Рожкову? Формально логика Дарницкого суда соответствует стандартной практике: если относительно должностного лица имеются определенные подозрения, его могут отстранить от влияния на работу конкретной госструктуры, говорит адвокат Игорь Годецкий.

Суд мог не принимать таое решение, считает юрист ЮК Алексеев, Боярчуков и Партнеры Инна Мирошниченко. Истец требовал «прекратить ее противоправные действия», поэтому решение судьи Вовка апелляционная инстанция может определить как вмешательство в работу Нацбанка, считает Мирошниченко.

Проблемы с правомочностью документов за подписью Рожковой возникнут у регулятора в случае, если отстранение замглавы НБУ поддержит и суд апелляционной инстанции, отмечает адвокат адвокатского объединения Jurimex Андрей Иванец.

Спор Луценко-Рожковой имеет скорее публично-правовой характер, поэтому он должен рассматриваться по правилам административного производства, отмечает Мирошниченко. Компетенция районного суда - дела, касающиеся, в частности, трудовых правоотношений между ответчиком и истцом, добавляет она. В случае с Луценко и Рожковой таких отношений нет.

В Нацбанке считают странным, что несмотря на жесткую обеспечительную меру, суд до сих пор не рассматривает дело по существу. Почему? Причина в отсутствии искового заявления. 28 декабря судья оставил без движения иск Луценко, который в течение десяти дней должен был устранить в нем некие недочеты (в чем их суть, суд не указал). Депутат не сделал этого до сих пор.

«Тогда мы не внесли в срок изменения в текст иска, но сейчас наши юристы работают над этим, - рассказал LIGA.net Луценко. - Речь идет о рассмотрении дела по сути. Обеспечение в виде отстранения - это уже другая сюжетная линия».

О каких конкретно недочетах идет речь депутат не уточнил, отметив, что не занимался этим вопросом лично. По данным Реестра судебных решений, кроме иска и ходатайства о его обеспечении (отстранение Рожковой) Луценко в тот же день подал в суд заявление об изменении исковых требований, уточняет Мирошниченко.

«Готовя полный текст определения три месяца, судья проявил служебную халатность, - говорит Мирошниченко. - Но главное, что истца, в чьих интересах оно выносилось, такая задержка не беспокоила. Это странно».

Луценко не стал обнародовать текст своего иска, объясняя это наличием в нем конфиденциальной информации.