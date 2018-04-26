Сколько зрад в запуске медреестра eHealth

Маша Ксендзик / LIGA.net

В соцсетях обсуждают недочеты запуска медреестра eHealth. Есть ли они на самом деле?

В соцсетях продолжаются активные обсуждения нового медреестра eHealth. Это электронная система здравоохранения, которая является базой для следующих реформ. Она поможет определять, сколько государство должно выплатить медучреждению за лечение пациента. Сейчас система работает в тестовом режиме и собрала данные более 1,6 млн украинских пациентов. Финансировали его разработку международные доноры - правительства Канады и США, Глобальный Фонд, правительства Германии и Великобритании, и другие.

Сейчас пользователи часто пишут, что нашли "зраду": технического задания МОЗ не прописывал, разработчики делали систему, как им хотелось. И в итоге получились четыре таблички с данными, а не реестр. К тому же, для работы с ситемой больницам нужно дорогое программное обеспечение. И все это притом, что Кабмин еще даже не утвердил порядок функционирования системы.

LIGA.net выяснила, сколько на самом деле зрад в запуске нового медреестра.

Зрада 1. eHealth - это 4 таблички

Это не совсем так. Система, конечно, включает в себя «таблички», а именно реестры медучреждений, аптек, врачей, сотрудников, пациентов и деклараций - контрактов на предоставление медицинских услуг между пациентом, врачом и медучреждением. Но, помимо этого, в ней автоматизирован процесс регистрации всего вышеперечисленного, и она проверяет все данные. Также eHealth будет автоматически формировать биллинговый отчет, - счета за обслуживание пациентов. На основании этого отчета государство будет проводить выплаты медицинским учреждениям.

По словам управляющего партнера Edenlab (компании-разработчика системы eHealth) Марины Квашниной, система также прошла на отлично два теста на проникновение. Так проверяют безопасность компьютерных систем.

«Важные действия в системе подписываются электронной цифровой подписью. Данные в реестрах защищены от изменений, в том числе людьми, администрирующими систему. Декларация сотрудничества между врачом и пациентом защищена работой алгоритма целостности данных на основе блокчейн», - добавляет Квашнина. Она также рассказала, что вся техническая документация находится в открытом доступе и можно посмотреть архитектуру платформы.

Директор ИТ-компании ДеНово, на серверах которой размещен реестр eHealth, Максим Агеев тоже не считает, что система так уж проста, как ее описывают в соцсетях. «Сейчас идет разворачивание системы в облаке. Насчет четырех таблиц я все-таки не уверен, так как недели три назад заказчик проводил нагрузочное тестирование нашего ресурса. И мы увидели вполне себе приличный профиль нагрузки», - рассказывает Агеев.

Зрада 2. Для работы с eHealth клиникам нужны медицинские информсистемы, а они дорогие и в большинстве больниц их нет

Действительно, для работы с реестром eHealth больницам нужно купить и установить медицинскую информационную систему (МИС) - специальную программу, которая собирает медданные, позволяет с ними работать и передает их в систему eHealth. «Любой производитель программного обеспечения для медучреждений может интегрироваться с eHealth, подав заявку на подключение и пройдя процедуру проверки. Медицинское учреждение может выбрать любой из МИСов и сменить его в случае необходимости. Все критичные данные хранятся в eHealth», - объясняет Квашнина.

Стоит это и правда недешево: в среднем установка системы для клиники на 10 рабочих мест обойдется примерно в 220 000 грн, по данным компании АЛТ Україна, которая делает медсистему ЕМСіМЕД.

Однако с запуском eHealth на рынке начали появляться и другие предложения, в том числе бесплатные. «Бизнес-сообщество поддержало проект еще до официального тестового режима - добровольно, за собственные средства, они разработали бесплатные пользовательские интерфейсы для учреждений здравоохранения первичного звена» - говорят в пресс-службе МОЗ.

«До начала медицинской реформы рынка (медицинских систем, - Ред.) не было, как не было и конкуренции. Теперь ситуация меняется, в том числе с точки зрения экономической выгоды. Появляются, и будут появляться много стартапов», - говорит заместитель директора компании АЛТ Украина Вадим Терентюк. По его словам, частные клиники почти все автоматизированы. А среди государственных их не более 10%. На сайте eHealth написано, что к системе присоединились уже 1133 медучреждения на момент написания статьи.

Зрада 3. МОЗ не участвовал в составлении технического задания для разработки системы eHealth. И вообще, никакого ТЗ не было.

Действительно, с самого начала технического задания в общем понимании не было. Однако разработчики получили описание требований для создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Их изложили в меморандуме, который МОЗ подписал с Государственным агентством по вопросам электронного правительства и донорами проекта. «Функционал MVP был утвержден специально созданной рабочей группой МОЗ. Поэтому утверждение о том, что Минздрав не привлекался к этому процессу, не соответствует действительности», - отмечает пресс-служба министерства.

Марина Квашнина добавляет, что в разработке больших инфраструктурных проектов с большим количеством модулей, взаимосвязей и с зависимостью от параллельно меняющегося законодательного поля - это нормально, когда техническое задание пишется уже в процессе самой разработки. «В случае с eHealth так и было: проект, по крайней мере, стадия MVP, реализовывалась в гибкой методологии разработки», - подытожила она.

Зрада 4. Как это, Кабмин еще не утвердил порядок функционирования системы, а она уже работает и даже данные собирает?

В Минздраве по этому поводу не переживают. В пресс-службе говорят, что еще с сентября 2017 система заработала в тестовом режиме. Этот процесс министерство урегулировало приказом О тестировании компонентов электронной системы обмена медицинской информацией, необходимых для запуска новой модели финансирования на первичном уровне оказания медицинской помощи.

Получается, система была готова к запуску еще до утверждения Кабмина. Но это, по словам пресс-службы МОЗ, позволило министерству не тратить время, а сделать эти процессы парралельными. Проектный офис отвечал за разработку, Минздрав - за нормативное обеспечение.

"Это постановление заложит основы дальнейшего развития системы, а также взаимодействия основных сторон", - отмечают в пресс-службе МОЗ.

Как раз вчера Кабмин утвердил постановление про Некоторые вопросы электронной системы здравоохранения, которое определяет порядок функционирования электронной системы здравоохранения, а также порядок и объем обнародования Национальной службой здоровья ведомостей из системы eHealth.