Горячая фаза войны: К чему приведет активность боевиков по всей линии фронта

Руслан Рудомський / Depo.ua

Перемирие, объявленное 30 марта, официально никто не отменял, но вместе с тем на него почти никто не обращает внимания.

С каждым днем так называемый "режим тишины", который был объявлен несколько недель назад, все больше и больше становится похожим на полноценную войну.

Количество обстрелов в последние дни выросло в разы, плюс в ход активно пошло "смертельное оружие" террористов в виде "Градов", танков, БМП, ствольной артиллерии и минометов крупных калибров. А иногда даже доходит до открытых вооруженных столкновений украинских защитников с российскими боевиками.

И, что самое интересное, все это происходит на фоне постоянных заявлений о том, что вот-вот на Донбасс приедут вооруженные миротворцы ООН и закроют российско-украинскую границу.

В частности, из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции на Светлодарской дуге, а также в районе Авдеевки, Донецка и Приазовья.

Даже на Докучаевском направлении, где вообще в последние годы было относительно тихо, боевики засыпают позиции ВСУ минами калибра 120-мм. Особенно достается защитникам Новотроицкого.

Сильному обстрелу подверглись также объекты стратегической инфраструктуры: Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Но особенно горячо было все же на Светлодарской дуге и в Приазовье, где боевики, кроме всего прочего, применили "Грады".

В частности, из РСЗО "Град" было обстреляно Новололуганское, где разрушениям подверглись жилые дома и частично было нарушено электро- и газоснабжение. А в результате обстрелов в Луганском подверглись разрушению частный жилой дом и гараж, а поселки Травневое и Гладосово из-за обстрелов остались без электричества в связи с повреждением линии электроснабжения.

Что касается Мариупольского направления, то там защитники Широкино рассказывают, что заметили ДРГ из пятерых боевиков и сразу же дали достойный отпор террористам.





Также вражеская ДРГ была разбита в районе Водяного. По сообщениям в соцсетях, у террористов пятеро убитых, плюс много раненых .

К Водяному "ДНРовцы" вообще в последнее время неравнодушны. Обстрелы этого населенного пункта происходят с незавидной регулярностью и особой жестокостью по отношению к мирному населению.





Почему такое внимание приковано именно к этому населенному пункту? Видимо потому, что возле Водяного ВСУ еще раньше почти вплотную подошли к достаточно крупному, по местным меркам, населенному пункту Пикузы (до декоммунизации это село имело название Коминтерново), а также к кургану "Дерзкий", который является господствующей высотой в этом районе и с которого эти самые Пикузы - как на ладони.

В прошлом году были попытки ВСУ взять эту высоту, однако лишь из-за печального стечения обстоятельств (во время боя вышел из строя наш танк, тогда как на выручку боевикам пришел танк "ДНР") успехом они не увенчались. Во время болотного сезона "осень-весна" активные действия в приазовской степи приостановились, а сейчас с подсыханием почвы, очевидно, боевики боятся возобновления наших попыток захватить "Дерзкий".

Также не стоит забывать, что недалеко находится Мариуполь. А чем больше паники удастся террористам "ДНР" нагнать на крупнейший город подконтрольной Киеву части Донецкой области, тем лучше для них - такая уж природа терроризма.

Не исключено, что все эти обстрелы боевиков - это своеобразное запугивание Вооруженных сил Украины, чтобы те больше думали о защите собственных редутов, а не о возможном наступлении. Ведь в течение последних лет силы АТО вполне успешно используют тактику так называемого "ползучего наступления", метр за метром отвоевывая у террористов "ДНР" украинскую землю. Достаточно вспомнить, что еще летом 2016-го Водяное не в полном объеме контролировалось украинской армией, а сейчас Водяное - уже второй эшелон нашей обороны.

В целом же видим, что ситуация постепенно нагнетается во всех ключевых направлениях линии фронта. Исключение составляет, разве что Луганщина, где относительно тихо. Хотя и там фиксируются обстрелы Станицы Луганской.

Понятно, что подобное обострение просто так само по себе не стихнет и закончится чем-то в той или иной степени судьбоносным. Или очередным "перемирием", объявленным в Минске, или прорывом линии обороны и наступлением одной из сторон. И здесь стоит понимать, что украинская армия сейчас не такая уязвимая, как в 2014 или 2015 годах, поэтому второго Дебальцево уже не будет.

Мало того, что наша армия сейчас на 100% контрактная, так еще и в порядке ротации за последние годы получила такой опыт боевых действий, что любому мало не покажется. Поэтому нам всем стоит потихоньку готовиться к самому радикальному развитию событий - вплоть до наступления ВСУ по всей линии фронта. Рано или поздно такое наступление произойдет - если и не в этот раз, то в один из следующих.