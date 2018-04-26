Финансисты назвали сегодняшний день одним из самых удачливых для гривны в этом месяце

Прогнозируемое подорожание доллара состоялось: 25 апреля его курс на межбанке поднялся на 6,5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 26,2550-26,2650 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Тем не менее финансисты назвали сегодняшний день одним из самых удачливых для нацвалюты в этом месяце - очень мягко и спокойно приземлился курс гривны после крупного погашения Минфином зимних гособлигаций. Его оценивали в 4 млрд. грн., и ждали крупных покупок иностранцев для вывода доходов на родину. Однако валютный рынок прочувствовал лишь утренний курсовой скачок доллара и плавное выравнивание впоследствии.

«Межбанк ожидал повышенный спрос на валюту, поэтому сегодняшняя торговая сессия открылась курсовым гэпом вверх - к 26,20-26,30 грн/$. После этого, котировки сузились до 26,28-26,30 грн/$. До обеда гривна несколько отыграла позиции и рынок ушел на перерыв на уровне 26,26-26,28 грн/$. После обеда на рынке появились запоздалые продажи валюты, поэтому гривна еще несколько укрепила свои позиции», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Главным валютным поставщиком после обеда финансисты назвали Приватбанк, еще из числа продавцов выделяли Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ (хотя он и сократил свои продажи). К ключевым покупателям доллара относили Ситибанк, ING Bank, Укргазбанк и ProCredit Bank.

Мягкое приземление курсу гривны обеспечили именно банки. На этой и прошлой неделе они по крупинкам закупали доллар себе на позицию под перепродажу. Так что, когда иностранцы вышли на торги скупать валюту, они смогли их обеспечить. В итоге довольными остались обе стороны: банки приподняли валютный курс и все-таки на нем заработали, а иностранцы скупались не на самых высоких пиках. Большинство сделок прошло в рамках 26,26-26,28 грн/$, а не 26,30 грн/$ и выше, как прогнозировалось ранее.

Попутно с нерезидентами, конечно же, закупались и импортеры.

«Активный спрос на валюту сегодня наблюдался со стороны энергоимпортеров, спешащих оплатить контракты на фоне растущей цены на нефть», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Кассиры в банковских отделениях не сильно меняли свои ценники.

«Наличный рынок продолжает показывать межбанку пример выдержки и стабильности: он открылся вчерашними котировками 26,04-26,08 грн/$, к середине дня они минимально выросли до 26,05-26,09 грн/$», - уточнил Куринной.

Впрочем, окончательно успокаиваться тоже не стоит. Банкиры уверены, что далеко не все иностранцы успели сегодня конвертировать прибыль от минфиновских ОВГЗ. Многие отложили свои сделки, потому курс доллара может продолжить расти. И из-за нерезидентов, и из-за экспортеров, которым сегодня выплатили по НДС лишь 840 млн. грн., и завтра-послезавтра могут добросить еще 1-2 млрд. грн. на счета. Что, конечно же, подтолкнет их к сдерживанию валютных продаж.

«Скорее всего, старт межбанка завтра произойдет в рамках 26,25-26,30 грн/$. Дальнейшее движение будет зависеть и от новых выплат по НДС, и от планов иностранных инвесторов. Их сложно прогнозировать», - отметил Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет торговлю межбанка в рамках 26,15-26,25 грн/$, а начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк настроен более пессимистично. «26 апреля попробуем на прочность 26,30 грн/$, но нет уверенности, что там удастся закрепиться. Возможно, торги опять закончатся в диапазоне 26,20-26,30 грн/$», - сказал он.

В тоже время финансисты не исключают и более положительного для гривны поворота.

«Никто не мешает нерезидентам выждать и выйти с покупками доллара после затяжных выходных. Им это даже выгодней, ведь после первомая у экспортеров накопится больше выручки и валютное предложение на межбанке подрастет. Потому доллар будет дешеветь, что, несомненно, выгодно его покупателям», - резюмировал Юрий Гриненко.