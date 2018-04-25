Почему Каплин пришел шатать Кабмин

Юрій Васильченко / Depo.ua

Примета: под зданием Кабмина снова шумит Каплин - жди информационных атак на правительство. Depo.ua попыталось разобраться, кто же стоит за сегодняшним митингом афганцев.

На этот раз социал-демократ и социалист в одном лице Сергей Каплин привел на митинг афганцев. Их требования - ускорить принятие нового закона о расчете коммунальных услуг, обновить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Но это антураж, ибо звучит требование отставки министра соцполитики Андрея Ревы и и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Рева к митингующим вышел и рассказал про шаги, которые делает власть для поддержки чернобыльцев, афганцев и пенсионеров-силовиков. Но это не означает, что через неделю Каплин не приведет под Кабмин еще каких-то обиженных.

Среди политиков и экспертов не является секретом, что этот деятель входит в орбиту бывшего главы Администрации Януковича Сергея Левочкина и часто выступает в качестве рупора группы "газовщиков", однако вряд ли они имеют интерес в отставке Ревы. Для атак на правительство их вполне устраивает фигура Супрун: "оппоблоковцы" в компании с членами профильного комитета ВР во главе с Ольгой Богомолец качают стул под исполняющей обязанности министра давно. Так что не исключено, что в сегодняшней акции совпали интересы сразу нескольких групп влияния, ну а Каплин, как массовик-затейник, их удовлетворил. Но об этом чуть позже.

В любом правительстве есть несколько должностей, на которых всегда горячо. Минобразования, МЗ, МВД, Минсоцполитики - наиболее горячие. Независимо от того, кто в них сидит. Потому что они имеют дело с конкретными людьми ежедневно. Но одно дело - критика из оппозиционного лагеря, другое - от разнообразных группировок своих. Якобы своих. Похоже на то, что сейчас задействуется древняя технология - точечные удары именно по тем позициям, которые непосредственно не связаны с командами, к которым лояльны на Банковой. Отсюда объяснение, почему атакуют Супрун. Дело не в предложенной ее министерством медицинской реформе, а в политической слабости этой фигуры. Да и сама госпожа Ульяна подливает масла в огонь своими пиарными развенчаниями разнообразных мифов. Что касается Ревы, то нападки на него также вполне понятны: заставить ошибаться, чтобы через него наносить удары по Гройсману.

Сегодняшний митинг подтверждает эту мысль. Полтавский мажоритарщик Каплин еще в прошлом году водил хороводы под Кабмином, требуя перерасчета пенсий военным и работникам органов МВД. А в январе этого года он даже объявил о создании совместного штаба пенсионеров-афганцев, экс-милиционеров и военных. Однако после того, когда 1 марта вступило в силу решение Кабинета министров, которым определен порядок перерасчета пенсий военным и бывшим сотрудникам милиции, часть рекрутированных протестующих отошла. Остались афганцы, причем, по информации из лагеря митингующих, от их имени были только представители Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), который бессменно возглавляет Сергей Червонопиский. На сайте организации информации о ее участии в акциях под зданием правительства нет, поэтому не исключено, что ангажировали людей неофициально.

Другой фигурой, которую подозревают в причастности к организации сегодняшней акции под Кабмином, является еще один депутат БПП - Андрей Немировский. В парламент он попал от "Самопомочи", но в сентябре 2015-го оказался в группе "Воля народа", а в апреле 2016-го - в БПП. Немировский известен громким разводом, подробности которого смаковали в прессе и соцсетях. А еще его называют человеком Игоря Кононенко, фактически правой руки президента. Что касается Каплина, то он, несмотря на кажущуюся оппозиционность, всегда играл в игру, правила которой придумывали во властных коридорах. К примеру, президентскую Администрацию он не пикетирует, специализируясь на митингах под Кабинетом министров. Известны его массовки за отставку правительства Яценюка. Теперь, похоже, он получил команду "фас" на правительство Гройсмана. От кого конкретно - Кононенко или еще кого - это уже нюансы. Потому что некоторые люди, приближенные к Банковой, не оставили планов дестабилизировать работу правительства путем выбивания из его состава отдельных элементов.

Вместо отставных Кутового и Стеця до сих пор никого не назначили, закрывать квоты не хотят, держат их подвешенными. Поговаривают, что на замену Супрун планируют нардепа Константина Ярынича, однако речь скорее идет не о замене и.о. министра, а об обезглавливание министерства. В случае же отставки министра соцполитики весь социально-экономический блок будет контролировать вице-премьер Павел Розенко. Что, очевидно, устраивает тех, кто вложил в уста требование митингующих "Реву в отставку". Есть и неоднозначная история с министерством ветеранов, создать которое правительство обязало парламент. Не секрет, что за должность министра еще не запущенной структуры продолжается кулуарная война между группой Третьякова и другими товарищами. Кому-то очень хочется, чтобы главным ветераном стал именно его человек, и не факт, что для работы, а чтобы меряться влиятельностью.

Отдельным господам не нравится самостоятельность правительства, они хотят иметь больше влияния на принятие решений, или вообще - своих министров. Менять правительственную команду они также не спешат, понимают, что это чревато досрочными выборами в ВР, вот и качают Кабинет министров шумными митингами или персональными атаками против отдельных чиновников.