НБУ во 2-м квартале намерен покупать до $10 млн ежедневно на межбанке для наращивания международных резервов

Национальный банк во 2-м квартале намерен покупать до 10 млн долларов ежедневно на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"С целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке Национальный банк начинает ежеквартальное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины", - указано в нем.

На 2-й квартал 2018 года такой объем установлен в размере 10 млн долларов в день.

Регулятор отмечает, что покупка такого объема валюты не будет существенно влиять на ситуацию на межбанке.

В то же время в зависимости от ситуации на рынке интервенции по покупке могут быть меньше или вообще не происходить.

При этом объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных стратегией валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.

Как и ранее Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке.

Во-первых, объявленный объем интервенций для пополнения международных резервов будет незначительным по сравнению с общим объемом операций на межбанке; во-вторых, приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым НБУ не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену.

Такими формами интервенций, где Национальный банк выступает "прайс-тейкером", является валютный аукцион и интервенция по запросу лучшего курса.

Подчеркивается, что такой подход соответствует обновленной стратегии валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы.

Также регулятор сообщает, что установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса.

При этом режиме НБУ не намерен поддерживать определенное значение обменного курса, а присутствие регулятора на валютном рынке определяется задачами по накоплению международных резервов, сглаживанию функционирования валютного рынка и поддержанию трансмиссии ключевой процентной ставки.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.

В 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила 1,3 млрд долларов.