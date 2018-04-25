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НБУ во 2-м квартале намерен покупать до $10 млн ежедневно на межбанке для наращивания международных резервов
16:12 25.04.2018 |
Национальный банк во 2-м квартале намерен покупать до 10 млн долларов ежедневно на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
"С целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке Национальный банк начинает ежеквартальное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины", - указано в нем.
На 2-й квартал 2018 года такой объем установлен в размере 10 млн долларов в день.
Регулятор отмечает, что покупка такого объема валюты не будет существенно влиять на ситуацию на межбанке.
В то же время в зависимости от ситуации на рынке интервенции по покупке могут быть меньше или вообще не происходить.
При этом объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных стратегией валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.
Как и ранее Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке.
Во-первых, объявленный объем интервенций для пополнения международных резервов будет незначительным по сравнению с общим объемом операций на межбанке; во-вторых, приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым НБУ не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену.
Такими формами интервенций, где Национальный банк выступает "прайс-тейкером", является валютный аукцион и интервенция по запросу лучшего курса.
Подчеркивается, что такой подход соответствует обновленной стратегии валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы.
Также регулятор сообщает, что установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса.
При этом режиме НБУ не намерен поддерживать определенное значение обменного курса, а присутствие регулятора на валютном рынке определяется задачами по накоплению международных резервов, сглаживанию функционирования валютного рынка и поддержанию трансмиссии ключевой процентной ставки.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
В 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила 1,3 млрд долларов.
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