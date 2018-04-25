Закон “О валюте” наполнят ограничениями

Пальчевский Иван / FinClub

Депутаты финансового комитета готовы сделать президентский законопроект «О валюте» базовым, чтобы принять его в первом чтении в середине мая. Ко второму чтению НБУ придется отбиваться от попыток депутатов переписать законопроект, но уже понятно, что отдельные нормы из альтернативного законопроекта будут в него включены, в частности, полномочия НБУ по введению валютных ограничений должны быть ограничены.

Закону о валюте быть

Парламент поставит законопроекты о валютном регулировании на голосование через три недели. «Рассмотрение законопроектов запланировано на 15-16 мая. Нам нужно будет определяться, какой из законопроектов считать базовым и выносить на рассмотрение в сессионный зал», - заявил и. о. главы комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко («Блок Петра Порошенко»). Комитет выберет базовый законопроект перед голосованием в Раде.

Конкурируют три документа. Первым законопроект № 8152 «О валюте» еще 12 марта предложил президент Петр Порошенко. Уже 22 марта появился законопроект № 8177, а 3 апреля группа из 13 депутатов зарегистрировали законопроект № 8152-1, который стал альтернативой президентскому.

Сейчас члены комитета склоняются к тому, чтобы базовым сделать проект президента, который был написан в Нацбанке. А ко второму чтению его дополнят отдельными нормами из проекта № 8152-1. Законопроект № 8177 и вовсе планируют отклонить, поскольку он фактически сохраняет нынешнее валютное законодательство вместе с декретом о валютном регулировании от 1993 года.

В комитете рассчитывают, что закон в целом одобрят до конца этой сессии парламента, то есть до середины июля. Ранее прогнозировалось, что закон примут в пакете с налоговыми инициативами (ратификация соглашения FATCA, план борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли - BEPS, добровольное декларировании активов физлиц - нулевая декларация). Но, по мнению Михаила Довбенко, пакетное голосование может стать препятствием для принятия закона «О валюте», поскольку по налоговым законопроектам сейчас нет единства в сессионной зале.

Как ограничить НБУ

Нацбанк рассчитывает на то, что именно его законопроект будет принят за основу, а ко второму чтению одобряет лишь небольшие правки в него. «Это нормы о введении финансовых санкций и расширение уполномоченных учреждений на операторов почтовой связи. Эти нормы мы сможем включить при доработке законопроекта ко второму чтению», - заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Многие эксперты поддерживают законопроект № 8152, но предлагают перенести в него отдельные положения из альтернативного документа. Самым конфликтным стал вопрос полномочий НБУ по введению валютных ограничений. Если проект № 8152 предлагает дать НБУ право вводить ограничения сроком на 6 месяцев с возможностью продления, то проект №8152-1 позволяет НБУ устанавливать их на срок не более 6 месяцев и не чаще одного раза в течение года.

«Нельзя продлевать ограничения до бесконечности. Мы считаем, что должен быть определенный барьер для введения следующего ограничения. Например, если произошло резкое ухудшение на валютном рынке, то сначала решение о введении ограничений принимается правлением НБУ. Через 180 дней продление ограничений уже пускай проходит через Совет Нацбанка, а в третий раз - через Совет финансовой стабильности или даже парламент. Нужно каждый раз повышать барьер, когда вводятся защитные меры», - говорит экс-глава совета Нацдепозитария Роман Сульжик.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, которая ссылается на нормы ЕС об ограничениях до 6 месяцев. «В первый раз вводить ограничения будет правление НБУ, второй раз их продлевает на 6 месяцев Совет НБУ, а третий раз - еще какой-то орган. Больше трех раз вводить ограничения не нужно», - говорит она.

Она назвала еще две позиции альтернативного законопроекта, которые поддерживает. «Нам нравится дух альтернативного законопроекта в части свободы иностранных инвестиций. Для Украины инвестиции крайне важны, поскольку в 2018-2021 годах нам нужно выплатить $24 млрд по госдолгу. Кроме того, мы поддерживаем отвязку отмены отдельных ограничений от утверждения пакета BEPS, потому что принятие налогового законодательства - это отдельная история», - отметила она.

Но Национальный банк не готов настолько сильно ослабить свои полномочия по введению валютных ограничений. «Мы считаем, что регулятор должен иметь дискрецию. И, как говорил в свое время глава ЕЦБ Марио Драги, «во время кризиса мы будем применять любые меры для стабилизации ситуации». Поэтому регулятор должен иметь дискрецию и это вопрос доверия к нему и вопрос его репутации, которую мы стараемся повысить», - говорит Олег Чурий.

Прогнозируемость для банков

Банкиры считают, что основной законопроект нужно дополнить критериями, когда НБУ может вводить защитные меры. Сейчас они выглядят размыто: признаки нестабильного финансового состояния банковской системы, давление на платежный баланс Украины, а также возникновение обстоятельств, которые угрожают стабильности банковской или финансовой системы страны.

«Два документа нужно объединить, чтобы прописать критерии в каких случаях Национальный банк может применять защитные меры. Пускай они не будут конкретизированы, но банкам нужны ориентиры, при каких ситуациях НБУ может их применять», - говорит член правления Индустриалбанка Инна Завадская.

Аналогичная позиция и у зампреда правления УкрСиббанка Сергея Панова, который акцентирует внимание на необходимости большей прогнозируемости действий НБУ. «У нас нет претензий к широким полномочиям Нацбанка, а вопрос в том, как он будет их использовать. Есть предложения определить исключительный перечень мер, которые может Нацбанк применять при тех или других обстоятельствах. Это важно, чтобы все субъекты, на которых распространяется закон, имели план мер. Иногда у нас бывает ограничение, которое нужно имплементировать очень быстро, но физически это трудно», - сообщил банкир.

Он предлагает перенести в основной закон из альтернативного статью о принципах и гарантиях валютного регулирования. «Этих норм не хватает в президентском законопроекте, что очень сужает его и не показывает, куда будет двигаться НБУ, когда будет применять меры», - отметил он.

Еще одно предложение было озвучено Министерством экономики, которое предлагает объединить два законопроекта, поскольку альтернативный является более «комплексным». МЭРТ выступил против предложения НБУ отменить статью 37 о специальных санкциях в законе о внешнеэкономической деятельности. Однако за ее отмену выступает как бизнес, так и депутаты.

«Сейчас бизнес страдает от этих санкций. И президентский законопроект как раз отменяет карательную норму, которая непрозрачная и составляет много проблем для бизнеса. Этой нормой пользуется СБУ, якобы выявляя нарушения в сфере национально-экономической безопасности», - говорит заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Коротка.