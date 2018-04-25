КС признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Минюста функции следствия

Конституционный Суд признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции функции следствия.

Об этом говорится в решении КС от 24 апреля в деле по обращению бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, передают Українські Новини.

"Признать не соответствующей Конституции (является неконституционной) ч.6 ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой "следственные органы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - сказано в нем.

Соответствующая норма утратит силу через три месяца - 24 июля.

Суд обязал парламент урегулировать норму в соответствии с Конституцией и этим решением.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

КС мотивировал свое решение тем, что из-за подчинения следственных органов службы Минюсту не возможно обеспечить соблюдение конституционных требований независимости расследования преступлений, совершенных против подозреваемых и осужденных.

Суд считает, что расследование преступлений, совершенных на территории службы следственными органами Минюста, позволяет злоупотребления со стороны работников пенитенциарных учреждений, ненадлежащее поведение с подозреваемыми и осужденными, и сокрытие злоупотреблений и противоправных посягательств со стороны должностных лиц.

В частности суд считает, что это содействует возникновению обстоятельств, препятствующих привлечению к уголовной ответственности работников службы, которые могут быть причастны к преступлениям против достоинства, здоровья и жизни лиц, пребывающих в местах лишения свободы.

КС отмечает, что такая подследственность не способна обеспечить эффективное расследование нарушений конституционных прав человека на жизнь и уважение к ее достоинству, что делает невозможным выполнение государством его главного конституционного обязательства - утверждения и обеспечения прав и свобод человека.

Как сообщали Українські Новини, 5 января 2017 года Министерство юстиции приобрело полномочия органа следствия.