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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Департамента информтехнологий КГГА Юрий Назаров: осенью электронный билет для всего транспорта будет запущен

11:02 25.04.2018 |

Киев

 

С 2014 года команда Виталия Кличко взяла курс на диджитализацию, перевод всех видов информации в цифровую форму. Это касается как ликвидации бюрократии в городских службах, так и внедрения новейших технологий в повседневную жизнь киевлян. Уже сейчас можно оплатить проезд в метрополитене с помощью телефона, записать ребенка в детский сад через онлайн-форму и выйти в Интернет со смартфона в центре столицы, не привязываясь к отдельному кафе.

Українські Новини поговорили с директором Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрием Назаровым и узнали, сколько стоит городскому бюджету бесплатный Интернет для киевлян, когда запустится единый билет в городском транспорте и станет ли Киев "полицейским государством", где камеры позволят проследить путь каждого от дома до работы.

Для жителей города очень волнующей темой является система Wi-Fi в метрополитене. КГГА с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене в 2014 году. Работает ли сейчас эта система, и на каком этапе находится переподписание договора?

Компания провела систему Wi-Fi на 17 станциях метрополитена. Так случилось, что инвестор города был не в силах продолжать свои обязательства, насколько я знаю, это связано с финансовыми трудностями. Мы разорвали этот инвестиционный договор. На данный момент готовится новый конкурс, мы обещали его опубликовать до конца апреля, но я думаю, что опубликуем уже в мае. Под новый инвестконкурс будут снижены некоторые требования. Я уверен, что мы выполним поручение Виталия Кличко, чтобы Wi-Fi работал в метро.

В то же время, мы сделали уже 7 наземных локаций, покрытых Wi-Fi. Бесплатно получить выход в Интернет горожане могут на Почтовой, Контрактовой, Михайловской, Софийской площадях, на фуникулере, в парке Шевченко и на Крещатике. Это пилотный проект. Мы пытаемся понять его востребованность для туристов и жителей города и внедрить полноценное покрытие.

Во сколько обходится городу эта система? За какие средства выполняется проект?

Этот проект полностью делается за средства инвестора. Wi-Fi в метрополитене - исключительно инвестпроект. На наземных локациях инвестором выступает компания Vega Telecom. Инвестор декларирует, что для них это скорее рекламный проект, который показывает социальную ответственность компании. В метрополитене инвестор планировал восполнить затраты за счет рекламы. При подключении к Интернету, на стартовой странице отображается реклама, на которой собственно и зарабатывал инвестор.

Насколько реально покрытие наземного транспорта доступом в Интернет?

В наземном транспорте мы оборудовали практически все автобусы Wi-Fi. Система введена в эксплуатацию. Около 1200 единиц транспорта уже оборудованы в рамках пилотного проекта, и до лета мы его запустим полноценно. Это инвестиционный проект компании "E wi-fi".

За бюджетные средства мы оборудуем Интернет на трех локациях, на которых будут проходить мероприятия финала Лиги Чемпионов в мае в Киеве. Это небольшие средства, в пределах 300-400 тыс. гривен. Этот пункт не прописан в договоре с УЕФА, он реализуется в рамках проекта "Электронная столица".

КГГА намеревалась оборудовать вестибюли всех станций метрополитена видеокамерами в 2017 году. Был ли запущен этот проект?

Да, сейчас камерами оборудованы вестибюли, входная/выходная группы и виды на эскалаторы. Эти камеры имеют функцию распознавания лиц. Таких камер в метрополитене 256.

Насколько система распознавания лиц регламентирована законодательством Украины?

В Украине нет законодательства, которое регламентирует видеонаблюдение, в нем в принципе нет понятия "система видеонаблюдения". Потому по поручению мэра столицы Виталия Кличко мы подготовили внутреннее положение "О городской системе видеонаблюдения". Этот документ завизирован в КГГА и передан на комиссии Киевского городского совета. 18 апреля состоялось первое заседание комиссии по этому вопросу. Уже есть замечания, исходя из решения рабочей группы по этому документу. На данный момент мы обрабатываем предложения и запросы комиссии. Этим положением регулируется, кто является администратором, владельцем и распорядителем системы. Также определяется, кто является пользователем этой системы и способы получения ими информации.

На данный момент всех потенциальных пользователей системы видеонаблюдения можно разделить на 4 группы:

Первая целевая группа - это Национальная полиция, правоохранительные органы и специальные службы: СБУ, НАБУ, УДО.

Вторая группа пользователей занимается контролем работы коммунальных служб - "Киевавтодор", "Киевзеленстрой", районные администрации. Эти службы будут контролировать уборку мусора, ремонт дорог, уборку территории.

Третья группа пользователей - те, кто связаны с транспортом: "Киевдорсервис", которые с помощью интеллектуальной транспортной системы (ITS) смогут определять трафик на дорогах, габариты и номерные знаки автомобилей.

Также предусмотрено использование системы для так называемых "внешних" пользователей - страховых компаний и непосредственно жителей города. Киевляне могут получать данные по придомовой территории и им будет интересен проект для детских садов, в которых родители смогут контролировать, что происходит в группе ребенка в течение дня.

Сколько видеокамер уже установлено в городе и каковы их типы?

Всего в городе установлено около 6 тыс. камер, из них 4876 имеют функции обзорных, камер с распознаванием лиц - 214, с распознаванием номеров - 593, ITS камер - 23, хотя всего планируем довести их количество до 300.

ITS камера распознает номера, просчитывает поток и скорость движения и габариты транспорта. В основном такие камеры установлены на перекрестках. Эти камеры нужны для автоматизации переключения светофоров в зависимости от трафика. В ближайшее время мы их синхронизируем с контроллерами для переключения светофоров. ITS камеры дадут возможность разгрузить трафик. Также они распознают габариты транспорта: отличают крупногабаритный транспорт, легковой транспорт и велосипедистов с мотоциклистами. Также камеры позволяют определить цвет транспорта. Почему это важно? Когда происходит угон автомобиля, первое что делают - меняют номера. Если в заявленной угнанной машине изменят номера, камера найдет ее по цвету и другим параметрам.

Безопасность киевлян является приоритетом для команды Виталия Кличко. Потому в 2018 году мы планируем установить в столице еще 3 тыс. камер различных типов.

Насколько эффективны эти камеры, существует ли статистика раскрытия или предупреждения преступлений с их помощью?

Статистику преступлений, которые были предупреждены или раскрыты с помощью камер, нам предоставляет Национальная полиция. Благодаря видеонаблюдению были зафиксированы более 1500 дорожно-транспортных происшествий, по ним было возбуждено множество уголовных дел. Благодаря системе распознавания лиц были найдены два преступника, находящиеся в розыске. Также были зафиксированы грабежи, убийства и преступления иного характера. На данный момент, благодаря системе видеонаблюдения и открытым по этим данным уголовным производствам, более 200 дел переданы в суды. Также Национальная полиция предоставила нам отчет, согласно которому, в местах, где установили камеры, на 70% снизилась преступность. Также на 70% увеличилось количество найденных автомобилей, которые находились в угоне. Это статистика за год функционирования системы с марта 2017.

Кто является собственником этих камер, на чьем балансе они находятся?

Собственником всех камер выступает киевская община. Национальная полиция - только пользователь камер, они имеют соответствующий доступ к информации. Для полиции построен ситуационный зал, такой же зал есть у СБУ и патрульных. Все службы имеют возможность онлайн-доступа к камерам и видеоархиву.

Насколько защищены данные видеонаблюдения?

Эти данные надежно защищены. Они передаются закрытыми каналами, под это построена отдельная оптоволоконная сеть. Кроме того, данные зашифрованы и только пользователь с ключом сможет их прочесть.

Где хранится информация?

Нам начинает не хватать серверов для хранения всех данных. На этот момент мощность системы - 11 тыс. каналов. Мы подключили только 6 тыс. городских камер и большое количество сторонних камер - торговых центров, аптек, ломбардов, то есть наиболее криминогенных объектов.

Хранилище вмещает 3,36 петабайта, оно позволяет в течение месяца хранить архив со всех видеокамер. Этого места нам уже не хватает. Основные сервера находятся в городском data-центре. Кроме того, мы арендуем помещение под еще один data-центр, где на сервере находится резервные копии. Центр достаточно защищен.

За чей счет финансируется проект видеонаблюдения? Сколько уже затрачено средств?

Проект финансируется за счет городского бюджета. На данный момент инвестировано около 230 млн гривен в 6 тыс. камер, ядро системы наблюдения, хранилище, ситуационные залы, которых уже более десяти, систему видеоаналитики. Нам необходимо инвестировать еще около 120 млн гривен. В этом году мы планируем получить из городского бюджета 70-80 млн гривен и еще 40 млн гривен в следующем году. Это необходимо для того, чтобы закрыть основные проблемы. Дальше мы планируем делать максимальный упор на подключение сторонних камер.

Готовы ли представители бизнеса на сотрудничество с КГГА и предоставление своих камер?

Некоторые представители бизнеса идут нам навстречу, некоторые - пока не готовы. Они думают, что мы получим доступ к их личным делам. Есть и такие представители бизнеса, которые обращаются к нам сами, потому что понимают, что все данные будут на едином пульте полиции.

В июне 2017 года Киевский городской совет отказался от использования органами местного самоуправления российского программного обеспечения (ПО). Ведется ли контроль за использованием российского софта и его замена на отечественные или иностранные аналоги?

Мы достаточно системно подошли к этому вопросу. Во-первых, мы отказались от российского антивирусного обеспечения в службах КГГА. А это более 1800 структурных подразделений. Во-вторых, мы отказались от российских почтовых сервисов - mail.ru, yandex.ru. также мы отказались от картографических сервисов, таких как "Яндекс Карты".

Наиболее масштабная работа - отказ от российских систем бухгалтерского учета 1С и "Парус". Заменяем их отечественными разработками, которые созданы украинскими программистами. Всю сферу ЖКХ уже перевели на этот продукт, следующие на очереди - бюджетная сфера, коммунальные предприятия. Процесс достаточно болезненный и длительный, потому что на систему приходится очень большая функциональная нагрузка. Мы ведем эту работу, опираясь на решение Киевсовета, указ Президента и письма из Службы безопасности Украины, которая достаточно серьезно контролирует этот процесс. Я думаю, что полная замена состоится до конца 2019 года, потому что процесс очень трудоемкий.

Существует ли в Киеве единая система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях? Зачатки этой системы можно подключить на сайте КГГА, но ведутся ли переговоры с мобильными операторами о покрытии всех абонентов данной услугой?

На данный момент запущены функциональные оповещения населения о чрезвычайных ситуациях через мессенджеры "Телеграмм" и "Вайбер". Но основными путями оповещения остаются СМС-сообщения. На данный момент есть договоренности с Lifecell и "Киевстаром". Vodafon планирует подключиться в ближайшее время, думаю, в течение месяца-двух.

Городской системой оповещения на данный момент пользуются более 20 тыс. человек. Эти оповещения преимущественно не о чрезвычайных ситуациях, а скорее бытовых - отключение воды, перекрытие дороги и прочих. Также в этом году мы будем устанавливать громкоговорители для оповещения населения в местах массового скопления.

Советские системы оповещения на улицах в Киеве не работают. Точнее, часть из них в рабочем состоянии, но централизированного управления нет. Они периодически тестируются, но преимущественно на крупных предприятиях.

Также у нас в планах перехват радиосигнала для радиостанций и как в других странах - перехват телесигнала. Но это будет еще нескоро из-за высокой стоимости технологий.

Также актуальным вопросом остается система электронного билета. Несколько лет власти обещают ее установить, но каждый раз запуск откладывается на неопределенное время. В чем возникают сложности и на каком этапе этот процесс?

В 2017 году мы провели тендер на оборудование для наземного транспорта. Мы подписали договор и на данный момент у нас закуплено и установлено 530 комплектов оборудования для наземного транспорта, который состоит из бортового компьютера и валидаторов. Всего планируется установка 1500 комплектов. Количество валидаторов зависит от количества дверей - на каждой двери по одному. Также закуплено 300 считывающих устройств для контролеров.

Где-то до конца июля мы смонтируем все оборудование, все 1500 комплектов. Сейчас мы настраиваем систему и интегрируем с уже имеющимися системами в части социального процессинга, процессов платежей, систем диспетчеризации и прочее. Платежные системы Visa, MasterCard глубоко заинтересованы в участии в проекте. Есть ряд сложностей, связанных с процессом интеграции с другими системами и сертификацией оборудования. Но это рабочие вопросы, которые будут решены.

В метрополитене система электронного билета уже работает. Осенью электронный билет для всего транспорта будет запущен. Электронный билет подразумевает не только пластиковый носитель - карточку, но и банковскую карту, и QR-код в качестве разового билета на бумаге. Их можно будет распечатать в терминалах по пополнению. Также прорабатываем возможность использования систем PayPass и AndroidPay.

В начале этого процесса мы недооценили его трудоемкость. Также проблем добавляет собственная система Киевского метрополитена. У них свое оборудование и есть ряд вопросов по интеграции оборудования и его замене. Терминалы в метрополитене будут заменены со временем, но на данный момент мы будем работать с теми, которые установлены.
 

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16:56 Microsoft до­ве­ла до тюрь­мы пред­при­ни­ма­те­ля, ко­то­рый де­лал дис­ки вос­ста­нов­ле­ния Windows

14:52 Пред­став­лен смарт­фон Xiaomi Mi 6X. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что его ка­ме­ра луч­ше, чем в iPhone X

11:37 BMW пред­ста­ви­ла в Пе­кине пер­вый элек­три­че­ский крос­со­вер

09:29 Но­вый Mercedes-Benz A-Class стал “длин­ным” се­да­ном

09:17 Гер­ман Греф: блок­чейн – не­до­зре­лая и пе­ре­оце­нен­ная тех­но­ло­гия

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

24.04 Крос­со­вер Mercedes-Maybach: че­ты­ре элек­тро­мо­то­ра, го­ло­со­вое управ­ле­ние и “зо­ло­тые” крес­ла

24.04 Ис­сле­до­ва­те­лям уда­лось по­хи­тить бит­кой­ны с физи­че­ски изо­ли­ро­ван­ной си­сте­мы

24.04 Пред­став­лен са­мый до­ступ­ный крос­со­вер Skoda

23.04 Hyundai Mobis на­чи­на­ет те­сти­ро­ва­ние са­мо­управ­ля­е­мо­го ав­то­мо­би­ля M.BILLY

23.04 Ми­ро­вой объ­ем уте­чек дан­ных в 2017 г. вы­рос в 4,2 ра­за - ис­сле­до­ва­ние

23.04 Mercedes-Benz мо­жет стать по­став­щи­ком дви­га­те­лей для Volvo

23.04 Це­на теле­ви­зо­ра Sharp фор­ма­та 8K пре­вы­ша­ет 11 000 ев­ро

23.04 Япон­ские ком­па­нии ви­дят боль­шие воз­мож­но­сти в не­боль­ших про­мыш­лен­ных ро­бо­тах — ко­бо­тах

20.04 Twitter за­пре­тил ре­кла­му “Ла­бо­ра­то­рии Кас­пер­ско­го”

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24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

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