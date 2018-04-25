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Курсовые тренды на межбанке 24 апреля формировались под влиянием сокращения предложения со стороны экспортеров
23:45 24.04.2018 |
Курс доллара пошел резво расти после непродолжительного отката в понедельник: 24 апреля он поднялся на 8 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 26,18-26,20 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Произошло то, о чем говорили с прошлой недели - крупные возмещения по НДС. Бизнес получил от Госказначейства порядка 3 млрд. грн., и говорят, что это были преимущество металлургические производства. Агросектор пока видел лишь крохи и ждет от власти еще порядка 1,8-2 млрд. грн.
Налоговые новости стали ключевыми для первой половины дня, когда курсы достигали максимумов.
«Торги открылись в диапазоне 26,14-26,18 грн/$. Затем курс начал расти, достигнув значений в области 26,20-26,22 грн/$, где цена развернулась и пошла к поддержке на 26,135-26,1450 грн/$. Завершилась работа межбанка в диапазоне 26,17-26,20 грн/$», - рассказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Из числа главных покупателей доллара выделяли Укргазбанк, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк, а из продавцов ING Bank, Приватбанк и ПУМБ, хотя финансисты и отмечали сокращение металлургических продаж после выплат НДС сталеварам.
«Курсовые тренды дня формировались под влиянием сокращения предложения со стороны экспортеров в связи с окончанием периода бюджетных платежей, ожиданий рынка по росту гривневой ликвидности вследствие крупных возмещений НДС, а также спроса на валюту со стороны нерезидентов под конвертацию погашенных ОВГЗ и банков, покупающих валютные ОВГЗ с позиции», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Действительно серьезной движущей силой на сегодняшних торгах стали сами банки, которые ринулись скупать доллар перед временем «Ч». 25 апреля ожидается выплата Минфином около 4 млрд. грн. по размещенным зимой гривневым облигациям. По разным оценкам, от 50% до 60% погашенных ОВГЗ придутся на иностранных инвесторов, многие из которых захотят зафиксировать прибыли и вывести заработанное на родину.
На них-то и рассчитывают заработать наши банкиры - перепродавая им скупленный доллар. Ожидается, что спрос будет достаточно солидным.
Правда, чиновники по обыкновению поспешили всех утешить. Сегодня Нацбанк встречался в Киеве с банковскими казначеями и аналитиками. И хотя главным действующим лицом совещания стал зампредправления Дмитрий Сологуб, который в очередной раз пересказывал свою речь об инфляции, росте ВВП и прочим общим вещам, финансистам удалось немного расспросить и директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко. Тот заверил, что спрос на валюту не будет сильно разбалансировать межбанк, и намекнул, что регулятор поддержит гривну, если потребуется.
Может быть благодаря этому банкиры не так сильно сегодня взвинчивали курсы людям, как на безналичном рынке.
«Наличный рынок идет в симметричном межбанку тренде, но сохраняет больший оптимизм: утренние котировки 25,98-26,04 грн/$ к середине дня выросли до 26,04-26,08 грн/$», - заметил Олег Куринной.
Тем не менее, финансисты прогнозируют межбанку подорожания на завтра. «Скорее всего, безналичный рынок будет стартовать уже с подорожания - в рамках 26,25-26,30 грн/$, и может пойти выше на росте спроса», - считает Юрий Гриненко.
С ним согласился и Олег Ропяк: «25 апреля, по всей видимости, сопротивление на уровне 26,20 грн/$ будет сломано и курс пойдет выше».
Только Олег Куринной верит в сохранение диапазона 26,10-26,20 грн/$.
При этом все рассчитывают на продажи Нацбанка, если безналичный курс начнет прибавлять по 10-15 за час.
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