Компромат из 90-х: Кто заказал Труханова

Юрій Васильченко / Depo.ua

В "расследовании" британского BBC о мэре Одессы не слишком много новых эпизодов. У нас о прошлом господина Труханова знали и ранее, однако эта публикация вызвала фурор.

Не будем особо останавливаться на фактах из "расследования" ВВС, поскольку о связях нынешнего одесского градоначальника с криминальным миром, в частности, с Александром Ангертом, которого британцы называют "Дон Одессы", хотя он известен по "кличке" "Ангел", в украинских СМИ писали еще в 90-х. С 2001 года Ангерт жил в Лондоне. Насколько известно, у британских правоохранителей к нему вопросов не возникало. Так что журналистам ВВС для начала стоило узнать, почему в их стране настолько лояльно относятся к иностранным инвесторам с запятнанной репутацией. Однако это ремарка.

В октябре 2015 года бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что "Ангел" лично прибыл из Англии в Одессу, чтобы "уладить вопрос выборов". Очевидно, имелось в виду избрание Труханова мэром. А в мае прошлого года сообщили о смерти Ангерта от онкозаболевания. Однако до сих пор многие считают это сообщение мистификацией.

Труханов не отказывался от связей с криминальным авторитетом. В одном из интервью он заявлял: "Александр Ангерт - это мой друг, и я никогда не стеснялся нашей дружбы. Мы познакомились, когда он возглавлял одно крупное предприятие в Одессе. Я увидел человека, который являлся полной противоположностью того, что о нем писали и говорили". Говорят, Геннадий Леонидович лично ездил на похороны друга.

Журналисты ВВС, которые из известных фактов делают сенсацию, ссылаются на так называемые "райские бумаги" (Paradise Papers) и показания итальянских полицейских. Именно Италию одесские "крутые" выбрали в 90-х в качестве своей базы. В материалах полицейского симпозиума по вопросам организованной преступности от октября 1998 года о Труханове написано, что он является владельцем охранной фирмы - данные структуры создавались в странах бывшего СССР "в дополнение к расширению организованной преступности". "Он часто путешествовал в Одессу, где используя свои контакты с правоохранителями может получать подробную информацию об инициативах милиции, направленных на борьбу с организованной преступностью", говорится в документе, размещенном на сайте OCCRP - Центра исследования коррупции и организованной преступности. Там же сообщается о прибытии в немецкий Дюссельдорф для встречи с партнерами греческого гражданина Геннадиаса Узопулуса, в котором полицейские опознали Труханова.

Кстати, "компромат" полиции на Труханова уже давно находился в открытом доступе и каждый мог с ним ознакомиться. Поэтому свежие материалы о нем расследованием назвать тяжеловато.

Похожее, расследование об этом персонаже, но более качественное по содержанию, проведенное OCCRP совместно со "Следствие. Инфо", также презентовали вчера. Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно: совпадение информационной атаки на кого-то персонально или на какую-то компанию обычно свидетельствует о чьей-то заинтересованности. Расследование о Труханове OCCRP и "Следствие. Инфо" презентовали еще в 2016 году, однако тогда оно прошло мимо внимания соответствующих органов. Сейчас, очевидно, что-то изменилось. Можно предположить случайность или же две структуры занимались одним делом и договорились выйти с результатам одновременно, но все же в подобных историях совпадения не часты. Таким образом попробуем предположить, почему Труханова накрыло волной компромата. Причем, не первой свежести.

Версия первая - где-то сверху решили, что пора дожать одесского мэра. Напомним, 14 февраля он был задержан детективами НАБУ. По версии следствия, мэр и несколько его подчиненных могут быть причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Суд над градоначальником запомнился толкотней "титушок" с правоохранителями и чудесным освобождением Труханова из-под стражи благодаря "доброму самаритянину" Дмитрию Голубову, нардепа из БПП, который взял мэра Одессы на поруки. С тех пор Геннадий Леонидович время от времени приезжает в Киев на суды, но по-прежнему руководит Южной Пальмирой. После материала ВВС в НАБУ и САП пообещали проверить информацию об имуществе Труханова. О нем СМИ сообщали и ранее, но фокус в том, что в Украине именно публикации или сюжеты западных СМИ (или их филиалов в нашей стране) становятся основаниями для начала антикоррупционных расследований.

Таких историй было много. Их фигуранты подозревают применение несложной, но действенной схемы: нашим обличителям обычно не верят, поскольку все, кому надо, хорошо знают, кто стоит за тем или иным ресурсом, а вот в независимости западных медийщиков поводов сомневаться якобы бы нет. Но зачем это им? Зная о коррупции в Украине, они могут проявлять настоящий интерес к выведению на чистую воду наших деятелей, если это связано с их сделками в странах ЕС или в США. Кроме того, ВВС делает акцент на деятельности названных лиц на территории Великобритании. Проще говоря, интересы одних совпали с интересами других.

Версия вторая - конспирологическая, но ее также не стоит сбрасывать со счетов. Мы уже упоминали о смерти Ангерта. Обычно, после ухода в мир иной подобных фигур происходит перераспределение сфер влияния. Труханова в прессе называли человеком, который следит за бизнес-интересами Ангерта в Одессе. Отсюда можно предположить, что кто-то совсем не против отодвинуть его от влияния. Не сигнализируют ли одесскому мэру, что его время истекло и пора делиться, или отдавать лакомые куски? При этом СМИ, которые обнародуют компромат, могут использовать в темную. Труханов слишком одиозная фигура, чтобы не заинтересовать расследователей, которые искренне желают, чтобы НАБУ и другие органы наконец занялись этим персонажем вплотную. Насколько эта версия вероятна покажут ближайшие действия самого Труханова, детективов НАБУ и политиков, заинтересованных в отстранении данного лица от власти. Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что нынешние разоблачения - не последние.