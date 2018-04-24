Законодательная “пустышка”: Зачем МЭРТ штрафы за отсутствие регистрации

Ігор Петренко / Depo.ua

После того, как законодательные инициативы Министерства экономразвития о регистрации вызвали шквал критики, там неуклюже попытались обелить себя.

Вчерашнее сообщение о законодательной инициативе Министерства экономического развития и торговли об обязательной регистрации граждан Украины вызвало волну возмущения. Любая реформа должна упрощать процедуры и приносить населению облегчение. Закручивание гаек или усложнение разрешительных процедур - не реформа. В МЭРТ нарушили это правило. В частности, законопроектом "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", подготовленным министерством, предлагается ввести проверку фактов проживания граждан в местах их регистрации и штрафовать тех, кто не зарегистрировался. И это в то время, когда у нас ликвидирован институт прописки.

Похоже, за такое предложение кое-кто получил по "шапке", потому что уже через несколько часов после появления первых новостей о законопроекте (кстати, интересно, что презентацию этого документа выложили в открытый доступ еще 2 недели назад), в министерстве начали оправдываться: мол, проект не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Хотя в тексте законопроекта черным по белому прописаны штрафные санкции за неуведомление об изменении места жительства.

Так, в заключительных положениях указано, что "проживание граждан без регистрации места жительства в течение девяноста календарных дней после снятия с регистрации по предыдущему месту жительства и прибытия в новое место жительства, а также неосуществление в указанный срок регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет его родителями и иными законными представителями влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 гривен, - ред.)". Кроме того, в МЭРТ отмечают, что частота проверок не будет превышать 0,32% от общего количества регистраций. Правда, и тут возникли определенные сомнения: в проекте закона прописаны десять оснований для осуществления проверки, и можно не сомневаться, что количество "стукачей", которые будут сообщать о соседях-"нелегалах" в соответствующие органы, будет немалым.

Кстати, каждой проверке должна предшествовать переписка и отправка проверяющей стороной опросника лицу, которое документально проживает по определенному адресу. Если в течение 5 дней это лицо не пришлет заполненный опросник органу, то может быть проверка, которая обнаружит, что оно не живет по указанному адресу. И так далее. Кроме этого, существует немало достаточно интересных моментов в самой процедуре проверки, которая может предполагать исследование жилого помещения на предмет проживания в нем соответствующего человека или ребенка, досмотр вещей, даже видеозапись при необходимости.

Зачем нужна эта инициатива МЭРТ? Вероятно, там решили серьезно заняться вопросом "серой" аренды жилья. Здесь стоит напомнить об идее Министерства образования, которое решило привязать детей к школам посредством регистрации. Это посеяло панику среди родителей, которые боятся, что от них потребуют нотариально заверенный документ об аренде жилья. Особенно остро этот вопрос стоит в городах-миллионниках, где, как известно, подавляющее большинство не местных снимают жилье неофициально.

Законопроект, предложенный Министерством экономики, - откровенно сырой и перспектив быть поданным Кабмином в Верховную Раду у него нет. К тому же в МЭРТ проигнорировали информационную подготовку. Ведь для того, чтобы идея заработала, общество должно понять, зачем это нужно. Нынешние доводы, что обязательная регистрация предоставляет возможность влиять на решения местной общины или получать официальную корреспонденцию, вряд ли кого-то сильно впечатлят. Что же касается участия в выборах, то тут вопрос, что выгоднее - не голосовать или платить арендодателю ежемесячно дополнительные деньги, чтобы он покрыл налог за сдачу имущества.

Перед тем, как брать "кнут", инициаторам законопроекта надо было подумать о "прянике". Конечно, можно говорить, что на Западе граждане сами приходят и регистрируются, они не прячутся. Например, в Германии - сменил место жительства, будь добр, зарегистрируйся в течение двух недель.

Но в Украине у многих есть немало причин прятаться. И не только из-за "серой" аренды жилья. Не стоит забывать о войне, которая изменила судьбы тысяч людей. Тех же переселенцев. В законопроекте о них "забыли". Это при том, что значительное их количество до сих пор зарегистрировано на оккупированных территориях и сняться с регистрации не может по объективным причинам. И что теперь им делать? Платить штраф или о них подумают потом, в поправках?

И если даже допустить, что этот законопроект все же попадет в парламент, особых шансов на его принятие нет. Дело даже не в том, что это - непопулярная идея. Просто сами депутаты очень часто живут не по месту регистрации. В соцсетях кое-кто даже намекает, что проверка "прописки" накануне выборов позволит дискредитировать некоторых политиков. На память приходит Юлия Тимошенко, которая зарегистрирована в двухкомнатной квартире в Днипре, хотя фактическое место ее проживания - немалое имение под Киевом.