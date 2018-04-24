В НАТО на 60%: Чем Украина гордится перед Альянсом

Руслан Рудомський / Depo.ua

Вчера директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс посетил с официальным визитом Киев, что стало поводом для очередного витка обсуждений перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе. Точнее, поводом стал не столько сам визит, сколько сказанное на встрече с украинской стороной.

В частности, в очередной раз были озвучены шаги, которые Украина должна сделать, чтобы рассчитывать на членство в Альянсе. У Брукса их четыре, и все они связаны с реформированием украинской армии:

1. Прежде всего, речь идет об обеспечении демократического гражданского контроля за Вооруженными силами.

2. Второй элемент - это реструктуризация всех структур Вооруженных сил Украины в соответствии с теми структурами и схемами, которые привыкли использовать в НАТО.

3. Третий момент уточняет, что когда речь идет о подготовке, имеются ввиду конкретные подразделения, на которых, соответственно, также нужно концентрировать внимание.

4. Наконец, последний важный элемент - это оперативная совместимость, которая, кроме технического, должна быть сразу на нескольких других уровнях. В частности, нужна оперативная совместимость отдельных подразделений и совместимость на человеческом уровне.

Причем, совместимость на человеческом уровне Брукс выделил отдельно, отметив, что ее достижение может занять десятки лет.

В ответ на это государственный секретарь Министерства обороны Украины, генерал-полковник Александр Дублян заявил, что более 60% структур Генерального штаба Вооруженных сил Украины перешли на стандарты структуры штабов НАТО.

"Утвержден единый перечень каталог возможностей Министерства обороны и ВСУ. Проведен значительный объем Генштабом ВСУ. Более 60% структур Генерального штаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО. Для подготовки в Вооруженных силах используются 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов. По стандартам НАТО подготовлено 10 батальонов и 25 рот, более 1400 национальных инструкторов", - заявил Дублян.

Правда, Брукса, похоже, это не слишком впечатлило.

"Мы хорошо знакомы с огромной работой, которая была проведена украинскими вооруженными силами на данный момент, и это действительно большой объем работы. Но все еще есть определенный путь, который необходимо пройти", - прагматично отметил Брукс.

А тут еще и Венгрия вновь напомнила о себе, сорвав заседание Комиссии "Украина-НАТО" в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.

Как известно, в четверг, 27 апреля, в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседание Комиссии "Украина-НАТО". Все союзники, а также Международный секретариат Альянса поддержали такую инициативу, однако Венгрия ее заветировала, и поэтому заседание не состоится.

Кстати, Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания Комиссии Украины с Альянсом на министерском уровне, высказывая таким образом свое "фи" относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

Правда, на перспективы членства Украины в НАТО такая позиция Венгрии вряд ли повлияет - здесь стоит больше заниматься реформами собственных вооруженных сил. Да и текущей ситуации на Донбассе "выпендреж" Венгрии не должен коснуться - эта страна как лечила, так и продолжает лечить раненых украинских бойцов на своей территории.

Что потеряет Украина от такой позиции одного из западных соседей? Максимум - заголовки в ведущих изданиях мира о том, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Ведь на подобных встречах НАТО всегда подчеркивает, что поддерживает территориальную целостность Украины, которая была серьезно нарушена. На этот раз эта позиция не будет озвучена, только и всего.

Вместо этого государства-члены НАТО выразили несогласие с действиями Венгрии в отношении блокирования евроатлантических инициатив Украины из-за закона об образовании, как они это сделали в декабре прошлого года в ответ на аналогичное вето Венгрии. То есть в той или иной мере моральная поддержка Украины со стороны НАТО будет озвучена и зафиксирована.

А что касается потенциального членства в Альянсе, то здесь больше угроз несут внутренние факторы. В частности, принятый 5 апреля в первом чтении Проект закона "О национальной безопасности Украины", далеко не все в котором отвечает стандартам НАТО.

В частности, по мнению экспертов ЕС и НАТО, законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, что является одним из фундаментальных требований в рамках приближения к НАТО.

Также западным партнерам Украины не нравится положение о Ставке Верховного главнокомандующего, которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля (первое из четырех требований Брукса).

Ну и отдельно подчеркивается, что закону не хватает прозрачности в оборонной сфере. В трактовке НАТО, прозрачность должна касаться прежде всего финансовой информации и использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны.

И решение или игнорирование именно этих вопросов во время доработки законопроекта перед вторым чтением покажет, насколько нынешняя украинская власть действительно готова пожертвовать собственными амбициями ради евроатлантического будущего Украины.

Хотя не стоит забывать также, что именно за время правления этой власти Вооруженные силы Украины совершили колоссальный рывок вперед, в том числе в сфере приведения их к стандартам НАТО.

В частности, в декабре 2014 года Верховная Рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, а 6 июня 2016 года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "Стратегический оборонный бюллетень Украины", в котором прописаны основные направления реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года, в частности четко определено направление движения к НАТО.

Однако, как известно, аппетит приходит во время еды. И чем дальше Украина продвигается на пути к НАТО, тем больше внимания к нему приковано, поэтому схалтурить уже не удастся.