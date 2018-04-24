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"Киевпастранс" намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля
12:34 24.04.2018 |
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" намерено повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 году.
Об этом говорится в финансовом плане КП на 2018 год, утвержденном Киевской городской государственной администрацией 23 апреля, текстом которого располагают Українські Новини.
При планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль 2018 года учитывались установленные тарифы на перевоз пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой на уровне 4 и 5 гривен соответственно.
При этом с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен на всех видах транспорта.
Кроме того, при формировании доходов на перевоз пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.
В результате "Киевпастранс" прогнозирует получить 1 117,4 млн гривен доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год.
Повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА.
Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация утвердила финансовый план коммунального предприятия "Киевпастранс" на 2018 год с показателями чистого убытка на уровне 565 287,8 тыс. гривен и увеличением чистого дохода от операционной деятельности на 18%, или на 393 327,7 тыс. гривен до 2 549 231,1 тыс. гривен.
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