Где на Донбассе в ближайшее время возможно серьезное обострение

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Боевые столкновения на линии противостояния в последние дни происходят на первый взгляд достаточно хаотически. Однако есть три направления, которые регулярно фигурируют в сводках от пресс-службы штаба АТО - это Пески, Мариупольское и Дебальцевское (более известное как Светлодарская дуга).

Именно на Светлодарской дуге вероятность серьезного обострения особенно высока. Об этом могут свидетельствовать хотя бы наши потери - так, за два дня (20 и 21 апреля) тут погибли сразу два бойца - Александр Матус из 53 мехбригады и Сергей Перепелица из 54-й (конкретно из 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина"). Весьма характерны и обстоятельства - обстрел из БМП наших передовых позиций и подрыв пикапа в прифронтовой зоне. Стоит также обратить внимание, что оба погибших местные - один родом из Лисичанска, другой - из Бахмутского района.

К сожалению, кроме общих фраз пресс-офицеры не говорят никаких подробностей. Кое-какие факты сообщают только немногочисленные оставшиеся волонтеры. Так, тот же Юрий Мисягин буквально на той неделе писал, что после провокаций на Светлодарской дуге наши военные уничтожили одну из позиций противника (приводилось даже название - "Фурункул") и двое боевиков. Опять-таки он же сообщал о повреждении и уничтожении шести огневых точек и двух временных огневых позиций. Так как информация неофициальная, поэтому степень ее достоверности неизвестна.

Стоит отметить, что и противник раскручивает тему "обострения на Светлодарской дуге", естественно с обратным знаком. Среди местного населения усиленно разгоняется слух, что якобы 22 апреля "под Новозвановкой ополчение накрыло колону техники ВСУ". При этом никаких реальных подтверждений, конечно, не приводится. Есть большая доля вероятности, что такие гиперболизованные формы приобрел реальный факт подрыва нашей автомашины.

Район Светлодарской дуги крайне важен, поскольку является прекрасным плацдармом для возможного наступления в направлении Дебальцево - Красный Луч - Шахтёрск - Енакиево, что гарантирует рассечение территории "молодых республик" на две части и их поэтапное уничтожение. Именно поэтому тут летом 2014 г. и зимой 2015 г. развернулись одни из самых ожесточенных боев войны на Донбассе.

После Дебальцевской операции января-февраля 2015 г. положение сторон тут характеризовалось наличием большой "серой зоны", так как боевики не стали окапываться в голой степи, а заняли позиции по холмам севернее и северо-западнее Логвиново, а также в Санжаровке, Калиновке и Лозовом, сосредоточив основные силы в районе Дебальцево.

В 2016-2017 гг. "серая зона" как и везде по линии соприкосновения тут была сведена к минимуму, причем настолько, что стал возможен огневой контакт даже из легкого стрелкового оружия. К тому же малонаселенная как для Донбасса территория стала настоящим артиллерийским полигоном для обеих группировок.

То есть в ближайшее время напряжение на Светлодарской дуге со взаимными обстрелами, проникновением диверсионных групп на прифронтовые территории по всей видимости сохранится, и вероятно нас даже ждет локальное обострение на этом участке фронта.

Для боевиков тут основной мотив для наступления - контроль над Углегорской ТЭС (н.п. Светлодарск), а также развитие наступление в направлении ключевого пункта украинской обороны тут - г. Бахмут. Ведь даже находясь в активной обороне наши части в районе Светлодарск - Луганское - Мироновский сковывают серьезные силы, которые соответствуют как минимум двум полноценным мотострелковых бригадам.

К обострению уже есть все предпосылки - просохшая земля, начинающаяся "зеленка" и самое главное - противник испытывает реальные проблемы с моральной устойчивостью своих вооруженных формирований. Начинает сказываться элементарная усталость от войны - мы имеем возможность постоянной ротации личного состава, в тоже время замены для боевиков просто нет. Именно поэтому время от времени возникает якобы проверенная информация, что шахтеров какой-то из шахт оккупанты отправляют на военные сборы. Держать фронт становится с каждым днем оккупационному командованию все сложнее, хотя говорить о двух позициях на 5 км фронта пока не приходится.

Говоря о возможном нашем наступлении как о маловероятном, однако стоит признать, что чисто теоретически на этом участке есть прекрасная стратегическая возможность для развития наступления по крайней мере в направлении Дебальцево. Мощный удар по равнине между населенными пунктами, который заставит противника оставить под угрозой полного уничтожения ключевые пункты - Логвиново, Лозовую и Калиновку. Взятие Дебальцево чисто теоретически позволило бы развивать дальнейшее наступление как в направлении Красного Луча, так и в направлении Горловки. Не стоит забывать и о том, что по всем "Минскам" территория "дебальцевского кармана" до сих пор признается всеми гарантами как территория, подконтрольная Украине.