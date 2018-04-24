В Украине хотят провести проверки проживания граждан по “прописке”: нарушителям грозит штраф

Офис реформы административных услуг при Министерстве экономического развития и торговли инициирует введение проверок фактов проживания граждан в местах их регистрации.

Об этом говорится в подготовленном офисом новом проекте закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", передают Українські Новини.

Разработчики законопроекта предлагают разрешить органами регистрации проводить проверки фактов проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы.

Информация о месте проживания или о снятии с регистрации в месте проживания должна быть внесена в Единую информационную систему.

Гражданин старше 14 лет обязан в течение 30 дней лично или через Интернет подать заявление о регистрации своего места жительства.

Более того, граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу или принимающие участие в судебном процессе, обязаны проинформировать орган регистрации о своем месте пребывания.

Проверку факта проживания проводит орган регистрации, а также другие органы власти в случаях, установленных законодательством.

Проверка не проводится в отношении лиц, которые являются собственниками (совладельцами) жилья, находящегося по адресу их зарегистрированного места жительства, военнослужащих, бездомных и других лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Основаниями для проверки, в частности, являются обращение распорядителя жилья; обращение одного из родителей или иного законного представителя ребенка в возрасте до 14 лет; обращение органа государственной власти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье, которое находится по адресу ее зарегистрированного места жительства.

Также проверка может проводиться по обращению руководителя учреждения общего среднего образования для проверки факта проживания детей на территории обслуживания указанного учреждения.

При этом в законопроекте указано, что проверки могут проводиться и по иным причинам.

Срок проверки не должен превышать 30 дней.

При проверке уполномоченное лицо органа власти должно исследовать жилое помещение на предмет признаков проживания в нем зарегистрированного гражданина.

Для этого проверяющий может опросить соседей, проверить наличие средств личной гигиены и одежды, других доказательств.

В случае установления факта не проживания лица по месту регистрации гражданин привлекается к административной ответственности, в частности, на него налагается штраф от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 850 гривен).

Проектом закона предусмотрено, что Единая информационная система должна быть введена в эксплуатацию с 1 июля 2019 года, а все граждане, которые не зарегистрированы по месту проживания, смогут бесплатно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года.

В соответствии со статьей 33 раздела II "О правах, свободах и обязанности человека и гражданина" КУ, каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.