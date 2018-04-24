Последняя апрельская неделя на межбанке началась с удешевления доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Госказначейство не рискнуло выбрасывать на счета предприятий крупные возмещения по НДС: в понедельник они получили около 350 млн. грн., в пятницу - порядка 500 млн. грн. Бизнес получал гривневую подпитку, но все же доллар продавал: хотя объемы продаж межбанка просели с пятничных $380,50 млн. до $294,92 млн.

В тоже время неофициально казначеи признавали, что их экспортеры понемногу придерживали доллар: во-первых, ждут крупных возмещений по НДС - порядка 4,5-5,5 млрд. грн., во-вторых, рассчитывают на рост курса доллара по мере роста спроса со стороны иностранцев, от которых ждут вывода капиталов по мере выплат Минфина по гособлигациям.

«На курсовые тренды сегодняшнего дня оказали влияние следующие факторы: начало последней рабочей недели месяца и потребность рынка в гривне для проведения бюджетных расчетов, выжидательная позиция экспортеров накануне расчетов с нерезидентами по ОВГЗ, спокойные настроения наличного рынка, не способствующие активизации спекулятивной составляющей», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Пока интерес иностранцев к доллару растет плавно. Из числа покупателей доллара сегодня выделяли Ситибанка и Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов ПУМБ, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Ощадбанк.

Национальный банк в понедельник валютный аукцион не проводил, а из нового функционала поступала разна информация. Большинство казначеев отрицали выходы НБУ, хотя некоторые банки говорили о сделках регулятора. «НБУ покупал доллары через Matching по 26,135 грн/$», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 4,8 млрд. грн (до 48 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной центробанком через депозитные сертификаты, вырос на 5,2 млрд. грн. (до 56,6 млрд. грн.).

«Наличный рынок с утра «на всякий случай» открылся котировками уровня утра пятницы 26,06-26,12 грн./$, к середине дня они снизились до 26,01-26,05 грн./$», - сообщил Куринной.

Будущие прогнозы финансистов базируются на двух факторах. Ключевой - пресловутые выплаты по НДС: как только на счета бизнеса польются миллиарды гривны, он почти полностью свернет продажи необязательной части выручки.

Только на второе место финансисты ставят момент с покупками нерезидентами доллара под вывод капитала. Первые покупки уже идут, и пока безболезненны для межбанка.

«Скорее всего, старт межбанка завтра произойдет в рамках 26,10-26,15 грн./$. Дальнейшее движение во многом будет зависеть от информации по возмещениям НДС», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Некоторую неопределенность может вселить размещение Минфином новых выпусков внутренних облигаций. Его аналитики пока не берутся предсказывать. Хотя не исключают подорожания доллара.

«Завтра ожидаем импульса наверх», - отметил Олег Ропяк. А Олег Куринной спрогнозировал на 24 апреля торговлю в рамках 26,10-26,20 грн./$.