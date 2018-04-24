Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, передает корреспондент DW. Этому решению Саргсяна предшествовали многодневные протесты в целом ряде городов страны, в них участвуют десятки тысяч человек. В понедельник, 23 апреля, к протестующим присоединились военнослужащие одной из частей, дислоцированных в столице. Минобороны подтвердило эту информацию, предупреждая о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

Акции протеста проходят в различных местах Еревана. В них приняли участие студенты, собравшиеся с утра возле главного корпуса Ереванского госуниверситета. Молодые люди небольшими группами ненадолго перекрывали движение на улицах, скандируя лозунги "Присоединяйтесь!" и "Победа!", а также имя задержанного днем ранее лидера оппозиции Николы Пашиняна. Две большие колонны демонстрантов слились на проспекте Саят-Нова в центре города, одна из них пришла от университета.

Лидер протестующих на свободе

Как передает корреспондент DW из Еревана, задержанный накануне лидер протестного движения Никол Пашинян в понедельник был отпущен на свободу и присоединился к протестующим. Это произошло после того, как первый вице-премьер правительства Армении Карен Карапетян обратился к генпрокурору с просьбой отозвать ходатайство о лишении неприкосновенности трех задержанных депутатов, а позже лично встретился с Пашиняном.

Когда Никол Пашинян с колонной демонстрантов пришел на площадь Республики, там уже находились до 20 тысяч человек. Он пообещал, что борьба и протесты продолжатся и обязательно достигнут своей цели. "Мы победили уже сегодня!" - заявил Пашинян и попросил собравшихся предоставить ему пару часов, чтобы он мог заняться вопросами освобождения всех задержанных в предыдущие дни. Обо всех дальнейших шагах и о результатах переговоров с первым вице-премьером лидер протестного движения пообещал рассказать на вечернем митинге на площади Республики в Ереване.

Забастовка и шествие в Ванадзоре

В тот же день в третьем по величине городе Армении Ванадзоре объявили забастовку около трех тысяч работниц швейной фабрики, сообщает "АрмИнфо". Шествие, в котором также принимают участие местные студенты, работники городского рынка и центров торговли, двинулось к центральной площади.

Как заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, армия может принять участие в подавлении протестных акций "только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение". В свою очередь, глава МВД Эдвард Налбандян подчеркнул, что для урегулирования ситуации "единственный путь - переговоры и диалог".

Протесты против избрания премьер-министром Армении Сержа Саргсяна, ранее бывшего президентом, продолжаются уже одиннадцатый день. Сотни человек были задержаны полицией, большинство впоследствии отпущены на свободу. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал власти Армении "не имитировать Москву".