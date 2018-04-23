Финансовые новости
- |
- 23.04.18
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
10:08 23.04.2018 |
Международное рейтинговое агентство Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз - "стабильный".
"Наши рейтинги Украины отражают слабость ее экономики (с точки зрения уровня доходов на душу населения), а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, значительное влияние на которые оказывает коррумпированность разных уровней управления", - отмечает агентство в релизе, датированном 20 апреля.
Оно добавляет, что суверенные рейтинги Украины по-прежнему ограничиваются значительными рисками рефинансирования внешнего долга, что приводит к необходимости соблюдения требований в рамках программы поддержки украинского правительства со стороны МВФ. "Несмотря на то, что бюджетный дефицит сокращается, объем государственного долга остается значительным вследствие расходов, связанных с "расчисткой" банковского сектора и лишь небольшого прогресса в сокращении значительного дефицита Пенсионного фонда страны", - указывают аналитики S&P.
В качестве позитивного фактора агентство отмечает успешное управление правительством Украины своими обязательствами в 2017 году, что позволило сократить потребности в рефинансировании, особенно в 2019 году, а также в 2020 году.
"Кроме того, рейтинги Украины по-прежнему сдерживаются высоким уровнем инфляции потребительских цен, который значительно превышает целевой показатель НБУ. Механизм трансмиссии денежно-кредитной политики остается слабым вследствие очень высокой доли проблемных кредитов украинского банковского сектора", - указывает S&P.
Оно отмечает, что прогноз "Стабильный" отражает ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
|МВФ решил пересмотреть подходы в борьбе с коррупцией
|Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс на межбанке откатился
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 3 мес.-2018 снизились на 77,2% - Госстат
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|“Укртатнафта” Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина
|Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
Это интересно
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств