Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата (в Константинополе) принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви, сообщили в администрации президента Украины.

"Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине постановление ВР на его (обращение) поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей. Также Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии православной церкви в Украине. В частности, будут соответственно проинформированы другие поместные православные церкви", - сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье вечером.

В администрации отмечено, что по поручению президента Петра Порошенко заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко 20 апреля посетил Стамбул и передал Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение лидера Украины о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Кроме того, он также передал Вселенскому Патриарху постановление Верховной Рады Украины о поддержке этого Обращения президента Украины.

"Вселенскому Патриарху Варфоломею были переданы также обращение от иерархов Украинской православных церквей о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу. По его словам, если будет соответствующее решение Верховной Рады, обращение президента и обращение церковных иерархов, этот призыв будет передан Вселенскому патриарху.

19 апреля народные депутаты Украины 268 голосами поддержали обращение президента Украины ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

