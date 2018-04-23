Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Начиная с сентября 2014 г. угроза захвата российским оккупационным корпусом Мариуполя - фактически единственного мегаполиса Донбасса, который остался вне контроля Москвы, является частью стратегии гибридной войны.

Поэтому боестолкновения на том направлении не прекращаются ни на день, несмотря на объявляемые регулярно перемирия. Этому способствует прежде всего линия соприкосновения, которая проходит вне населенных пунктов, что позволяет использовать огневые средства обеим сторонам в открытую. Тем более, что миссия ОБСЕ после нескольких инцидентов с боевиками, которые препятствовали проведению инспекций, фактически не появляется здесь месяцами.

Каждую весну и осень тут происходит уже ожидаемое обострение. Причем с использованием тяжелого вооружения. Так, 20 апреля обстрелу из РСЗО "Град" подверглись наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Сообщается, что противник выпустил как минимум полный пакет (40 снарядов). При этом последний случай применения противником "Градов" был зафиксирован четыре месяца назад - 18-19 декабря прошлого года в районе Зайцево.

Утро следующего дня началось с явно провокационного обстрела пункта пропуска "Гнутово". По сообщению пресс-службы штаба АТО, боевики применили не только 120-мм минометы, но даже танки. Сообщается, что вражеские танкисты выпустили около 50 снарядов, что, по нашему мнению, является явной ошибкой пресс-офицеров. Ведь насыщенность "нулевой" линии обороны противотанковыми средствами сейчас такова, что даже одиночные грузовики немедленно расстреливаются противотанковыми ракетами. А тут целый танк, который так долго находится в зоне поражения. Даже если не было "под рукой" ПТРК, то вызвать огонь артиллерии уж можно было? Все-таки была прямая угроза для жизни и здоровья военнослужащих, а значит, ответный огонь уж точно был бы "по теме".

Собственно цель обстрела предельно ясна - гражданские жители, которых в этот момент на "Гнутово" было немало (суббота, 6 часов утра). В этот раз наши военнослужащие успели эвакуировать в безопасные места женщин, детей и стариков, но будет ли все так радужно в следующий раз?

А то, что такие провокации противником готовятся на сегодня вполне очевидно. Постоянно происходит нагнетание обстановки вокруг пунктов пропуска путем вбрасывания фейков. Не далее как 19 апреля "говорящая голова ДНР" Басурин снова патетично заявил, что "трое мирных жителей сегодня получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков в районе контрольно-пропускного пункта "Александровка" под Донецком". Впоследствии оказалось, что не было не только раненных, но и самого факта обстрела, но заявление вполне укладывается в канву происходящего.

Возвращаясь к Мариупольскому направлению, отметим также, что, судя по некоторым сообщениям и фактах гибели военнослужащих, на время ротации для усиления нашей обороны на "ноль" выведены некоторые подразделения полка НГУ "Азов" - как минимум разведка и гаубичная батарея, которые понесли боевые потери. Так, 20 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре умер от ран 20-летний наводчик Евгений Хоменко.

Выдвижение "Азова" "на передок" - это нормальная практика последних двух лет во время ротаций как ВСУ, так и морской пехоты на Мариупольском направлении, так как противник именно в этот момент пытается активизировать свои действия. Это короткие огневые налеты, крайне высокая снайперская активность, кочующие автоматические минометы "Василек", ПТУРы и АГСы, рейды диверсионных и штурмовых групп. Тем более, что весна входит в свои права и степь понемногу начинает зеленеть.

Но вполне очевидно, что и наше командование предпринимает превентивные меры - недаром сам президент озвучил появление на фронте американских антиснайперских комплексов. Причем никаких официальных заявлений и пафосных передач не было - как и с многими другими интересными "штуками", которые в массовом количестве появились на вооружении нашей группировки на Донбассе.

Весьма неспокойно всю неделю было и севернее Мариуполя - в направлении Староигнатьевки - Доучаевска. Этот участок фронта по-прежнему вызывает у нашего командование опасения, так как именно тут есть тактический выступ, который может быть чисто теоретически использован противником для начала наступления вглубь нашей обороны.

Тем не менее, ВСУ на линии разграничения создано три полноценные линии обороны: первая - до 10 км вглубь, вторая - на удалении 10-25 км, третья - 25-50 км. Фактически кроме взводных опорных пунктов за эти годы удалось создать целую систему, которая включает также позиции для артиллерии, управляемые минные поля, систему рокадных дорог и многое другое.

При этом полномасштабного наступления вряд ли стоит ждать - у нас пока все ограничивается Минскими соглашениями, а у противника просто нет сил и средств. Хотя, с другой стороны, те же Пикузы и Заиченко по состоянию на 9 сентября 2014 года должны находиться под нашим контролем, о чем в Киеве вспоминают все чаще и чаще.