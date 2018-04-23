Финансовые новости
- |
- 23.04.18
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
МВФ решил пересмотреть подходы в борьбе с коррупцией
Международный валютный фонд пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией, оценка коррупционных рисков будет учитываться при кредитовании стран, правительствам предлагается на добровольной основе проходить проверку на уязвимости их систем управления, говорится в заявлении фонда, опубликованном в воскресенье по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих в его состав.
"Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления от 1997 года фонда и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами", - отмечается в документе.
В частности, "в надзорной деятельности это будет означать регулярную оценку характера и серьезности недостатков в управлении путем изучения таких областей, как налоги и бюджетное регулирование, надзор за финансовым сектором, управление Центробанком, регулирование рынков, верховенства права и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".
Фонд отмечает, что для настоящей борьбы с коррупцией "также необходимо решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов". "Для этого мы будем предлагать государствам-членам добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ в рамках надзора с тем, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и располагают механизмами для прекращения отмывания и сокрытия "грязных " денег", - отмечается в сообщении.
"Следующий этап будет заключаться в оценке экономического воздействия выявленных недостатков в управлении и предоставлении рекомендаций по экономической политике", - говорится в сообщении. При выделении кредитов будет учитываться вопрос, не препятствуют ли уязвимые места в управления способности страны осуществлять программы, поддерживаемые фондом.
"По существу, меры по устранению этих уязвимых мест будут частью условий по программам фонда, если они имеют критически важное значение для достижения целей, установленных в программе. Важно иметь в виду, что, как и прежде, договоренности с фондом могут быть приостановлены или отложены из-за низкого качества управления", - подчеркивает фонд.
"Более того, для того, чтобы действенная антикоррупционная стратегия была долговременной, она должна полагаться на наказание виновных, она также требует более широких нормативно-правовых и институциональных реформ, в том числе, повышения степени прозрачности в области отчетности", - говорится в заявлении.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
|МВФ решил пересмотреть подходы в борьбе с коррупцией
|Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс на межбанке откатился
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 3 мес.-2018 снизились на 77,2% - Госстат
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|“Укртатнафта” Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина
|Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
Это интересно
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств