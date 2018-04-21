Финансовые новости
- |
- 21.04.18
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс на межбанке откатился
23:55 20.04.2018 |
Валюты было даже немного больше, чем нужно. Излишек где-то в $10 млн. в функционале Matching выкупил Нацбанк по 26,17 грн/$. Потому безналичный рынок выровнялся под его курсовую планку.
«Рынок открылся на уровне 26,19-26,22 грн/$. Не успев толком открыться, он сразу пошел снижаться и достигнул 26,16-26,19 грн/$ к 10:15. После выхода большего числа банков к 11 часам котировки сузились до 26,17-26,19 грн/$, и к обеду пришли к 26,15-26,18 грн/$. Коррекция произошла во второй половине дня», - рассказала замдиректора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Приватбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank. Общий объем валютных торгов сократился со вчерашних $405,34 млн. до $380,50 млн.
Об уменьшении спроса на доллар говорят, как о временном факторе, не обещая долговременного снижения интереса к валюте. При этом казначеи отмечают достаточно вялую активность Госказначейства по части выплат возмещений по НДС, которое на этой неделе уложилось в 1 млрд. грн. - минимальный объем, меньше 15%. То есть с этой стороны на валютный курс надавили совсем немного.
Что, по слухам, произошло - это первые выплаты Минфина по гривневым облигациям внутреннего госзайма, размещенным в начале 2018 г. Больше всего банкиры опасались конвертаций в доллар тех сумм, которые получили иностранные инвесторы. И сплетники уверяют, что первые валютные покупки в рамках этой кампании уже прошли на этой неделе, и на будущей будет уже второй раунд.
Даже при этом удалось к концу недели немного откатить цены в банковских обменниках.
«Наличный рынок накануне выходных синхронизировал тренды с межбанком: с утра он открылся котировками 26,06-26,12 грн/$, к середине дня они снизились до 26,04-26,07 грн/$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Впрочем, с понедельника все снова заговорят о выплатах по НДС - от Госказначейства ждут порядка 5-6 млрд. грн., которые могут серьезно надавить на межбанк. Единственное, что может сгладить этот момент - это бюджетный период, в который бизнесу требуется гривна.
К тому еще до конца неясно, что сделают с полученной от Минфина за ОВГЗ гривной иностранцы - выплаты по гособлигациям должны продолжиться. Нерезиденты заводили доллар под них в среднем по 28,8-28,9 грн/$, и сейчас могут захотеть зафиксировать полученную курсовую и процентную прибыль. Тогда за долларом на межбанке выстроится очередь.
«Курсовые тренды следующей недели будут определяться потребностью рынка в гривне для проведения бюджетных расчетов, заинтересованностью нерезидентов в конвертации в валюту гривну, полученную от погашений ОВГЗ, банков - в покупке валюту на позицию, а также уровнем свободной гривневой ликвидности как ресурса для спекулятивных раскачек», - обобщил ключевые факторы Олег Куринной.
С учетом всего перечисленного банкиры говорят о росте курса доллара.
Юрий Гриненко прогнозирует старт межбанка в понедельник в рамках 26,18-26,22 грн/$, а Олег Куринной торговлю в рамках 26,10-26,20 грн/$. Совокупно за неделю валюта может подорожать еще сильнее.
«На следующей неделе ждем роста. Курс должен войти в диапазон 26,20-26,40 грн/$», - резюмировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс на межбанке откатился
ТОП-НОВОСТИ
|В Киевпарктранссервисе рассказали, какие сюрпризы ждут автомобилистов этой осенью
|Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 3 мес.-2018 снизились на 77,2% - Госстат
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|“Укртатнафта” Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
|НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
|С Вилкула и Колесникова могут снять депутатскую неприкосновенность
|Рост курса доллара 19 апреля обусловлен настроениями рынка вследствие значительных гривневых вливаний Госказначейства
|В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС
Это интересно
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств
|Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года