В Киевпарктранссервисе рассказали, какие сюрпризы ждут автомобилистов этой осенью

Денис Вергун / UBR.ua

В Киеве полным ходом идет подготовка к имплементации принятого Верховной Радой закона о парковках. В ближайшее время в столице для этого создадут новую парковочную службу, расширят гараж эвакуаторов, а инвесторам предложат землю у метро под строительство коммерческих паркингов. И это лишь часть нововведений, которые ждут водителей.

К чему готовиться киевским автомобилистам уже этой осенью UBR.ua рассказал в эксклюзивном интервью и.о. директора КП «Киевпарктранссервис» Александр Нимас.

Парковки вместо ТРЦ

Сейчас городские чиновники заняты инвентаризацией и поиском возможностей для расширения существующих парковочных площадок. Пока нашли только 700 дополнительных паркомест в рамках программы создания сети перехватывающих стоянок у конечных станций метро.

«Нами уже подготовлен необходимый пакет документов для запуска 5-ти новых перехватывающих стоянок у станций Лесная, Красный Хутор, Сырец и Термеки. У водителей будет возможность оставлять свои автомобили и ехать в центр уже на общественном транспорте. Это будут коммунальные площадки со стандартными ценниками (5 грн./час)», - говорит Нимас.

Но на этом обещают не останавливаться, делать все возможное для разгрузки центра и популяризации муниципального транспорта. В планах города провести инвестиционные конкурсы и выделить землю возле метро под строительство коммерческих наземных и подземных паркингов. Чиновники настаивают на том, что это должны быть именно отдельные паркинги, а не, скажем, очередной ТРЦ с подземными паркоместами.

Во процессе согласования проекта, с инвестором обсудят и цены, которые он будет выставлять водителям.

Могут пересмотреть парковочные прайсы и на уровне города. По словам Александра Нимаса, пока что вопрос не согласован и окончательного решения поднимать ценники нет. Хотя он и не отрицает, что такая идея рассматривается.

«До вступления в силу закона о парковках, стоимость останется прежней. После этого, рассматриваем возможность поднятия цен в первой парковочной центральной зоне Киева. Такой вариант будет предложен вышестоящему руководству, после чего и будет принято окончательное решение», - подчеркнул в беседе с UBR.ua Александр Нимас.

Чуть что - на штрафплощадку

Чего точно станет больше, так это эвакуаторов. На сегодняшний день такая техника есть на балансе самого «Киевпарктранссервиса», а также у транспортного департамента КГГА. Помимо закупки новых эвакуаторов, чиновники рассматривают и вариант с привлечением на конкурсной основе частных копаний. Эвакуаторы на аутсорсе возьмутся за дело, если с ней не справятся силами коммунальной техники.

А вот парковочных инспекторов решили исключить из состава «Киевпарктранссервиса» вовсе. Новая служба будет создана на базе городского департамента транспорта. Как только подразделение запустят, для контролеров пропишут и новую должностную инструкцию.

Привлекать свежие кадры, в том числе нового руководителя парковщиков, будут так же, как и остальных городских служащих - по конкурсу.

Новые муниципальные инспекторы заработают уже с 27 сентября, когда и вступит в силу закон о парковках, смогут работать как в связке с Патрульной полицией, так и самостоятельно. Будут выписывать водителям постановления или инициировать эвакуацию транспортного средства, если то грубо нарушает правила парковки.

Согласно положениям закона, наказывать нарушителей будет позволено в автоматическом или полуавтоматическом режиме: «героев парковки» станут снимать на городские стационарные или ручные камеры самих инспекторов.

«Мы предоставили городским властям все необходимые бумаги и готовимся к проведению тендера по внедрению автоматической системы контроля парковочного пространства Киева. В ближайшее время ждем решения по этому вопросу», - заметил в разговоре с UBR.ua Александр Нимас.

К началу действия нового парковочного закона, чиновники обещают быть полностью готовыми к контролю киевских улиц, вывести на дороги новые эвакуаторы, обучить инспекторов. Кроме того, обещают усилить работу над увеличением количества парковочных мест в столице.