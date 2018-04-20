Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 3 мес.-2018 снизились на 77,2% - Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-марте 2018 года составила 471,1 млн грн, что на 77,2% (или 1 млрд 594 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 569,8 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в марте-2018 сократился на 62% по сравнению с мартом-2017 и составил 480,8 грн.

Согласно данным статведомства, в марте-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,6 млн домохозяйств в Украине, что составляет 44% от общего количества домохозяйств в стране.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза выше показателя за 2015 год.