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Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 3 мес.-2018 снизились на 77,2% - Госстат
17:48 20.04.2018 |
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-марте 2018 года составила 471,1 млн грн, что на 77,2% (или 1 млрд 594 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.
По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 569,8 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в марте-2018 сократился на 62% по сравнению с мартом-2017 и составил 480,8 грн.
Согласно данным статведомства, в марте-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,6 млн домохозяйств в Украине, что составляет 44% от общего количества домохозяйств в стране.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза выше показателя за 2015 год.
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