Финансовые новости
- |
- 20.04.18
- |
- 20:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
17:40 20.04.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-марте 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,6% по сравнению с январем-мартом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
По ее данным, оборот розничной торговли в марте-2018 по сравнению с февралем текущего года возрос на 13,1%, с мартом-2017 - на 7,6%.
Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-марте 2018г по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Винницкой (на 12,3%), Закарпатской (на 11,8%), Николаевской (на 10,8%), Сумской (на 9,9%), Львовской (на 9,7%), Черниговской (на 9,6%), Черкасской (на 9,4%), Одесской (на 9,2%), Херсонской (на 8%) областях.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|“Укртатнафта” Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина
|Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
|НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
|С Вилкула и Колесникова могут снять депутатскую неприкосновенность
|Рост курса доллара 19 апреля обусловлен настроениями рынка вследствие значительных гривневых вливаний Госказначейства
|В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС
|Когда в УПЦ МП назовут сторонников автокефалии “коррупционерами”
|Глава Укравтодора не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах
Это интересно
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств
|Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
|Зачем начальству искусственный интеллект
|Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”