“Укртатнафта” Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказала ПАО "Укртатнафта" в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Соответствующее решение МКМТ приняла на заседании 20 апреля.

"С учетом отсутствия резкого и непредвиденного роста импорта МКМТ приняла решение о нецелесообразности начала специального расследования. В то же время МКМТ прислушалась к мнению общественности о том, что внедрение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторных топлив, возникновению дефицита и резкому росту цен как на топливо, так и на другие потребительские товары", - говорится в сообщении на сайте МЭРТ.

Как сообщалось, "Укртатнафта" обратилась в МЭРТ с просьбой ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива (ДТ) с 1 мая 2018 года.

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02.04.18 «А-95»: Введение квот на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен и монополизации рынка

Ини­ци­а­ти­ва круп­ней­ше­го укра­ин­ско­го НПЗ «Укр­тат­нафта» по огра­ни­че­нию им­пор­та неф­те­про­дук­тов пу­тем вве­де­ния квот по­вле­чет за со­бой рост цен для всех ка­те­го­рий по­тре­би­те­лей, раз­ру­шит устой­чи­вую мо­дель обес­пе­че­ния стра­ны топ­ли­вом.



В частности, импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) компания предлагала ограничить с 1 мая на уровне 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран - 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считала необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года - до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

На объем, поставляемый сверх квот, "Укртатнафта" предлагала ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% - для ДТ.

По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

