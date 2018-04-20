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“Укртатнафта” Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина
16:20 20.04.2018 |
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказала ПАО "Укртатнафта" в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
Соответствующее решение МКМТ приняла на заседании 20 апреля.
"С учетом отсутствия резкого и непредвиденного роста импорта МКМТ приняла решение о нецелесообразности начала специального расследования. В то же время МКМТ прислушалась к мнению общественности о том, что внедрение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторных топлив, возникновению дефицита и резкому росту цен как на топливо, так и на другие потребительские товары", - говорится в сообщении на сайте МЭРТ.
Как сообщалось, "Укртатнафта" обратилась в МЭРТ с просьбой ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива (ДТ) с 1 мая 2018 года.
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Инициатива крупнейшего украинского НПЗ «Укртатнафта» по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом.
В частности, импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) компания предлагала ограничить с 1 мая на уровне 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран - 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).
С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считала необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года - до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).
На объем, поставляемый сверх квот, "Укртатнафта" предлагала ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% - для ДТ.
По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
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