Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры

Сергей Шевчук / LIGA.net

НБУ провел первые «анонимные» операции на межбанке. Результат работы регулятора через новый функционал Matching за первые две недели апреля - куплено $102 млн, продано $24 млн.

Нацбанк заяляет об удобстве Matching для дилеров банков - система полностью автоматизирована и позволяет заключать сделки с валютой в онлайн-режиме. Но пока к новому функционалу подключились не все - часть участников рынка еще решают технические вопросы при подключении, рассказал LIGA.net замглавы НБУ Олег Чурий.

По информации опрошенных казначеев, с Matching до сих пор не работает около 30 банков. Среди них - государственный Ощадбанк и один из основных игроков валютного рынка - Ситибанк.

Как работает новая система и что о ней думают банкиры?

Будущий фаворит

Matching стал пятым форматом, в котором НБУ может проводить валютные интервенции. До сих пор регулятор преимущественно использовал валютные аукционы и покупку по запросу лучшего курса. Еще два варианта - интервенция по единому курсу и адресная интервенция в пользу конкретного банка - в последнее время используются редко.

В новом функционале регулятор видит все доступные ценовые предложения на рынке, но не знает, кто именно из банков их предлагает, отмечал на презентации 30 марта глава департамента открытых рынков Нацбанка Сергей Пономаренко. О том, что в сделке участвует сам регулятор, знает только его контрагент.

«Для нас Matching, в отличие от более масштабных аукционов и запроса лучшего курса, - это точечное влияние на рынок, - рассказывал Пономаренко. - Вообще НБУ видит себя в качестве price taker: мы не диктуем цены на рыке: банки говорят нам свое предложение, а мы уже решаем, принимать его или нет».

Банки начали работать с Matching в конце марта. НБУ присоединился к системе 2 апреля. Новый функционал пока не стал основным для регулятора: за две недели Нацбанк купил через Matching $102 млн. Почти столько же ($100 млн) регулятор привлек на валютных аукционах 5 и 6 апреля. Еще $80 млн НБУ купил во время первой в этом году интервенции по единому курсу.

По словам Пономаренко, в дальнейшем новый вид интервенций будет приоритетным для НБУ. Остальные методы также останутся в силе. Сводную статистику о своем присутствии на рынке регулятор будет публиковать раз в неделю.

Нацбанк инкогнито

Банки воспринимают новый функционал как дополнение к привычным «переговорным» способам заключения сделок через терминалы Bloomberg и Thomson Reuters, говорит руководитель направления операций на денежном рынке Альфа-Банка Украина Дмитрий Очеретяный. На Matching пока приходится 20-30% заключенных сделок, рассказывает о своем финучреждении начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

Предложения в Matching не всегда превосходят котировки, выставляемые банками в традиционных информтерминалах Bloomberg и Thompson Reuters, рассказывает директор департамента казначейских операций Укргазбанка Алексей Ефремов. «Мы заключаем сделку по котировке из Matching только в случае, если она в данный момент времени является наилучшей на рынке», - поясняет Ефремов.

Система позволяет заключать сделки в один клик, что для украинских банкиров непривычно удобно, отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Еще одно нетипичное для нашего рынка преимущество - анонимность участников, включая самого регулятора, отмечает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Количество участников системы не ограничено определенным кругом банков, как было раньше (в интервенциях НБУ по запросу лучшего курса участвовало 20 крупнейших операторов межбанка. - Ред.), - поясняет Куринной. - Это сокращает влияние на курс самого факта появления НБУ на рынке, к тому же снижает риск «субъективности», поскольку Нацбанк выбирает не конкретного контрагента, а анонимные котировки».

Полной анонимности у Нацбанка не будет: о его выходе на межбанк участники рынка все равно узнают по принципу «сарафанного радио», говорит начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко. Косвенным признаком присутствия НБУ могут быть резкие покупки либо продажи валюты в больших объемах, добавляет Ропяк из банка Пивденный.

«Появление НБУ чувствовалось в моменты повышенного предложения валюты - сделок в такие моменты было больше обычного, - рассказывает Гриненко. - Сейчас рынок более сбалансирован, поэтому присутствие Нацбанка выявить сложнее».

Сервис не для всех

Функционалом Matching пользуется около 40 банков, рассказывает Гриненко. Половина из них - 20 финучреждений, которые работали с НБУ в рамках интервенций по запросу лучшего курса, отмечает Якобчук из Пиреус Банка. Основная причина задержки со стороны остальных - необходимость подключения к торговому терминалу Bloomberg, который предоставляет эту услугу, добавляет Якобчук.

«Из общего количества банков около 70% пользуются терминалами Thomson Reuters, часть из них использует параллельно и Bloomberg, - говорит Гриненко. - Для использования Matching подключаться к еще одной информсистеме придется где-то 30 банкам».

Финучреждения, которые и раньше работали с Bloomberg, могут подключиться к системе бесплатно, поясняет Ефремов из Укргазбанка. За подключение к «блумберговскому» терминалу платить также не нужно, но ежегодная абонплата за участие в дополнительной информационной системе обойдется банку в $25 000, рассказывает Гриненко.

Отдельные банки отложили подключение к Matching из-за юридических нюансов. Ощадбанк подключится к Matching только на этой неделе из-за подписания с Bloomberg допсоглашения. Американский Ситибанк намерен завершить процесс до конца апреля по той же причине - он пока ожидает заключения юристов по этому поводу.

Подключение Matching не будет иметь особого смысла для банков, которые на волне кризиса по своей инициативе ограничивали объемы сделок с другими участниками рынка. «Функционал позволяет онлайн увидеть большое количество контрагентов, - говорит Куринной из банка Пивденный. - Но у банков, у которых есть большое количество открытых взаимных лимитов, будет доступ лишь к малой части рынка».