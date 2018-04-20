Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место в Индексе гражданств мира, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

Создатели Индекса гражданств мира (The Henley & Partners - Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) дали оценку 209 гражданствам мира и ранжировали их по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

В 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия - лидер прошлогодних рейтингов - опустилась на второе место (81,6%).

Страны в первой десятке индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Единственное изменение - Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства. В 2017 году украинское гражданство получило 36,1%, что на 6,4% выше, чем в прошлогоднем рейтинге. Основная причина такого роста - введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны 11 июня 2017 года. Количество стран с безвизовым въездом для украинцев за год увеличилось с 81 до 115 стран.

Создатели индекса утверждают, что Украина могла бы занимать еще более высокие позиции в рейтинге, если бы не геополитические вопросы. Позиция страны в индексе пять лет назад была лучше, чем сейчас, - 74-е место в 2013 году и 78-е место в 2014 году. Вооруженный конфликт в Украине, начавшийся в начале 2014 года, продолжается, что существенно ухудшает показатели государства в категории "Общественный порядок и стабильность".

Улучшение показателей в категории "Безвизовый доступ для временных поездок" помогло компенсировать потерю позиций в рейтинге за последние годы, хотя страна все еще не достигла уровня пятилетней давности.

Как отмечают авторы индекса, страны, в которых можно получить гражданство через инвестиции в экономику страны, традиционно занимают высокие позиции в рейтинге.

Среди них наибольшей ценностью обладает гражданство Австрии (10-е место с показателем 78,9%). Мальта занимает 23-е место с показателем 74,9%, следом расположился Кипр с показателем 73,3%. Среди карибских стран с инвестиционными программами самое высокое место в рейтинге занимает Антигуа и Барбуда - 56-е место (41,9%).

QNI - первый рейтинг, который учитывает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.