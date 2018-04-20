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НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
09:56 20.04.2018 |
Макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) на 2020-й и последующие годы строится на допущении, что в 2020 году страна начнет получать средства по новым программам Международного валютного фонда и ЕС.
"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - говорится в инфляционном отчете центробанка, опубликованном в ночь на пятницу.
Согласно ему, в текущем году по действующей программе расширенного финансирования EFF Нацбанк ожидает поступления от МВФ одного транша кредита на $2 млрд, а также получения $0,6 млрд кредита от ЕС и $0,8 млрд - от Всемирного банка.
"После успешного возвращения в 2017 году правительства на рынок еврооблигаций, в 2018 - 2020 годах ожидается продолжение размещений: $2,5 млрд, $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно", - указывает центробанк.
Он считает, что размещение еврооблигаций позволит рефинансировать часть внешнего государственного долга, пик выплат по которому приходится на 2019 - 2020 годы.
По его прогнозам, профицит сводного платежного баланса вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF позволит увеличить международные резервы до $21,6 млрд или 3,7 месяца импорта будущего периода на конец 2018 года, что составит 74% от композитного критерия МВФ относительно адекватности резервов.
"Однако в 2019 и 2020 годах ожидается формирование дефицита сводного счета платежного баланса, в результате чего к концу 2020 года резервы снизятся до $20 млрд, или 3,2 месяца импорта будущего периода. Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте", - заявляет НБУ.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
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