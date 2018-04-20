С Вилкула и Колесникова могут снять депутатскую неприкосновенность

Генеральная прокуратура Украины может внести в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники в парламенте.

Также источники отмечают, что дело относительно депутата от "Оппозиционного блока" Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.

Добавим, что Дмитрий Колесников, также депутат от "Оппозиционного блока", в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, в четверг, 19 апреля.