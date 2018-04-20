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С Вилкула и Колесникова могут снять депутатскую неприкосновенность
09:25 20.04.2018 |
Генеральная прокуратура Украины может внести в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники в парламенте.
Также источники отмечают, что дело относительно депутата от "Оппозиционного блока" Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.
Добавим, что Дмитрий Колесников, также депутат от "Оппозиционного блока", в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, в четверг, 19 апреля.
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