В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС

В резолюции и рекомендациях парламентского комитета ассоциации Украины и ЕС по результатам его седьмого заседания говорится о необходимости поддержания европейских стремлений Украины.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал сопредседатель комитета ассоциации Украина-ЕС от Украины народный депутат Николай Княжицкий по результатам заседания, состоявшегося в Страсбурге.

"Принятый сегодня документ фиксирует, каким образом Украина выполняет соглашение об ассоциации, где у нас есть проблемы и, в том числе, где нам нужна поддержка Европейского Союза. Документ является чрезвычайно важным, потому что он последовательно осуждает российскую агрессию и нарушения прав человека на оккупированных территориях российскими и пророссийскими сепаратистами", - сказал Княжицкий.

По его словам, в документе зафиксирован прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации и впервые записано, что "фактически следует рассматривать перспективу ее членства в ЕС".

"Это сформулировано другими словами, но то, что все европейские устремления Украины должны быть поддержаны, - это очень важно. Хорошо, что мы приняли этот документ", - отметил политик.

В то же время сопредседатель комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуш Розати, комментируя принятие резолюции, подчеркнул, что главной задачей были "оценка Соглашения об ассоциации и двусторонних обязательств, связанных с реформами в разных сферах, а также определение новых целей и намерений, которые будут своевременным и логичным продолжением сотрудничества".

Принятие резолюции он расценил как "большой успех".

Окончательная версия документа, с внесенными на заседании поправками, будет обнародована позже.