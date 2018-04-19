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Когда в УПЦ МП назовут сторонников автокефалии “коррупционерами”
22:09 19.04.2018 |
Украина - на пороге масштабной дискредитационной информкампании: представители "пятой колонны" сделают все возможное и невозможное, чтобы затормозить создание единой поместной церкви.
Сегодня 268 народных депутатов поддержали обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви Томоса. Перед голосованием президент Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде, пояснил: "Данный Томос укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром" и который придумали именно иерархи Российской православной церкви".
В итоге решение практически единогласно поддержали проевропейские фракции БПП, "Народный фронт", "Батькивщина", "Самопомичь" и "радикалы". Приятной неожиданностью стало голосование депутатской группы "Воля народа": из 19 11 депутатов поддержали документ.
Это голосование ознаменовало еще одну симптоматичную вещь - впервые со времен Майдана бывшие "регионалы" осмелели настолько, что окружили трибуну Верховной Рады. А один из апологетов "русского мира" Вадим Новинский, который недавно создал "Партию мира", после голосования набросился на коллег-депутатов и на президента: мол, политики раскалывают церковь, а Вселенский патриарх не пойдет на признание поместной церкви, потому что это будет означать кризис в мировом православии. "Это будет раскол больше того, когда христиане разделились на католиков и православных", - пугал Новинский.
Вместе с "Оппоблоком" отказались голосовать за постановление о поддержке обращения к Варфоломею депутаты "Видродження". Из 24 депутатов группы лишь один - Виктор Бондарь - нажал кнопку "за". Однако эмоциональные выступления им не помогли. Но это только начало войны за украинскую церковь. И сейчас стоит ожидать серьезной активизации "пятой колонны" по всем фронтам. Тем более, в "Оппоблоке" и их сателлитах прекрасно понимают: от того, удастся ли заблокировать процесс создания единой поместной церкви, зависит их дальнейшая политическая поддержка в Москве. Таким образом, вполне вероятно, что уже в ближайшее время закрутится заварушка поповских майданов.
Пока же телеэфиры массово оккупировали персонажи, которые ретранслируют тезисы Новинского и "вангуют": даст ли Варфоломей Томос или не даст. Это напоминает историю с безвизом. На экранах практически те же говорящие головы, которые уверяли, что ЕС визы с Украиной не отменит, потому что... Далее шел набор страшилок: реформы медленные, с коррупцией не борются, пока продолжается война, о безвизе и речи идти не может, и так далее. Сейчас этот "темник" немного осовременят и придадут ему псевдорелигиозную риторику: мол, признание украинской поместной церкви - не по канонам, государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, Варфоломей - грек, а все греки, как известно конспирологам, дружат с россиянами. Параллельно будут продолжаться обвинения в адрес Петра Порошенко в пиаре перед выборами. Непременно кто-то и коррупцию вспомнит: как давать автокефалию стране, которой управляют "казнокрады"?
Подытоживая: Украина находится на пороге полномасштабной диверсионной кампании. И государство должно здесь сыграть на опережение. Ресурсов у него немало - и не только для внутреннего потребления: большинство украинцев и так поддерживают создание украинской поместной церкви. И кроме украинского информпространства "позарез" необходимо запустить пояснительную работу за рубежом: уже сейчас наши дипломаты должны заниматься вопросом автокефалии круглосуточно. Необходима массированная информподдержка инициативы президента в зарубежной прессе, особенно в православных странах. В таком случае главная цель будет достигнута: легитимизация обеспечивается не только решением Вселенского патриарха, но и реальной поддержкой украинского вопроса в мире.
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