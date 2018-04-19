Почему курс гривни укрепился и что ждет валютный рынок к лету

Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Последние несколько месяцев курс гривни рос на фоне активной скупки украинских гособлигаций нерезидентами. Тренд к укреплению национальной валюты поддержали экспортеры, увеличив продажу валютной выручки, что позволило Нацбанку пополнить резервы. В банках ожидают, что в краткосрочной перспективе предложение на валютном рынке будет расти. Это связано с активностью аграриев по покупке гривны и сезонным снижением спроса на валюту у импортеров. Но дальше, по мнению финансовых аналитиков, определяющим фактором для обменного курса станет решение о продолжении сотрудничества Украины с МВФ либо же прекращение кредитования.

С начала года гривня укрепилась по отношению к доллару на 7% - с 28,06 гривен/доллар до 26,06 гривен/доллар. К евро обменный курс украинской валюты вырос на 3,6% - с 33,49 гривен/евро в начале года до 32,27 гривен/евро в середине апреля.

В Национальном банке связывают укрепление гривны с решением о повышении учетной ставки, после чего инвестировать в гривневые инструменты (к примеру, ОВГЗ и депозитные сертификаты) стало более выгодно. Высокими ставками воспользовались нерезиденты, которые с начала года стали заводить в Украину валюту и покупать гособлигации. По данным НБУ, к середине апреля в портфеле у нерезидентов было ОВГЗ на 14,2 млрд гривен, тогда как к началу года - 5,2 млрд гривен.

Укреплению курса гривны также способствовали валютные поступления от экспортеров, которые росли на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на металлы, руду и зерно на мировых рынках. Так, в марте почти половина продаж валюты пришлась на горно-металлургические компании - около 46%, еще 36% - аграрные компании, начавшие больше продавать валюты накануне старта посевных работ, отмечают в НБУ. С начала года чистая покупка валюты Нацбанком в резервы превысила 1 млрд долларов.

Опрошенные РБК-Украина аналитики в целом разделяют мнение Нацбанка. Но, как пояснил в комментарии изданию руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен, в первую очередь, гривна укрепилась из-за ослабления доллара против основных валют - евро, фунта стерлингов и других. Потеря позиций американской валюты оказала поддержку валютам стран с развивающейся экономикой, отметил эксперт.

К тому же, по его словам, вторым фактором, влияющим на динамику обменного курса, стали риторика НБУ против фискальной политики и повышение ключевой процентной ставки. "На изменение ставки всегда реагируют гривневые ОВГЗ, имеющие прямую зависимость от резервных средств - остатков на корсчетах банков в НБУ", - говорит Вальчишен.

Сезонные факторы

Как дальше будет вести себя валютный рынок? По оценкам начальника управления финансового планирования "Укргазбанка" Виктора Пастернака, в краткосрочной перспективе стоит ожидать незначительное, но все же укрепление гривны. На это, по его мнению, будет влиять продажа валюты аграриями для проведения весенних полевых работ, а также бюджетные платежи бизнеса, связанные с гривневыми расходами по налоговым обязательствам. "Также, при сохранении спроса и цен на металл, выручка экспортеров последнего, также будет носить положительный эффект для гривны", - уверен Виктор Пастернак.

Кроме того, как отметил начальник отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банк" Юрий Крохмаль, в ближайшее время можно ожидать незначительное преобладание предложения на валютном рынке из-за "низкого" сезона у импортеров. Вместе с тем, по его мнению, повышенный спрос на валюту могут вызвать возможные крупные возмещения НДС, которые временно снизят потребности экспортеров в продаже валюты, а также приближающиеся погашения выпусков ОВГЗ, которые активно покупали нерезиденты в начале года. "Если иностранные инвесторы примут решение выводить эти инвестиции, то гривна, полученная от облигаций, будет направлена на валютный рынок для покупки валюты, что, очевидно, подстегнет спрос", - полагает Юрий Крохмаль.

До середины июня стабильность гривны сохранится, считает управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман. "А дальше - следим за поведением инвесторов-нерезидентов, купивших в начале года большие объемы краткосрочных гривневых ОВГЗ", - прокомментировал РБК-Украина Найман.

Возможный вывод валюты нерезидентами после погашения гособлигаций не создаст существенных рисков для курса гривны, считает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. По его мнению, НБУ накопил достаточно валюты, чтобы сгладить эти выплаты. "С начала года нерезиденты вложили в украинские гривневые ОВГЗ больше 300 миллионов долларов. Если мы посмотрим на активность НБУ на валютном рынке, то как раз тогда, когда была исключительная активность нерезидентов по покупке гривневых ценных бумаг, наблюдалась активная покупка долларов НБУ. Нацбанк аккумулировал те деньги, которые фактически уже принесли иностранные спекулянты", - поясняет Паращий.

"Думаю, НБУ тоже следит за ситуацией и предпримет необходимые меры по защите курсовой стабильности хотя бы до осени, - соглашается Эрик Найман. - Правда, потом включатся традиционные факторы нестабильной осени и приближения президентских выборов 2019 года".

Ключевой риск

Наиболее серьезный риск не только для курса гривны, но и для всей экономики - нерешенный вопрос с продолжением сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, уверен Александр Паращий.

"Это реально вопрос жизни и смерти нашей экономики. Без МВФ мы можем смело вычитать 2-3 миллиарда долларов от наших золотовалютных резервов 2018 года и - до 3,5 миллиардов долларов 2019 года. Без сотрудничества с МВФ уже сегодня наши золотовалютные резервы даже в самом оптимистическом сценарии в следующем году будут ниже, чем необходимо для покрытия трех месяцев импорта. Этот тот Рубикон, который очень опасно переходить", - уверен Паращий.

Если говорить о перспективе, здесь мнения расходятся. В своем свежем отчете аналитики Goldman Sachs спрогнозировали ревальвацию украинской валюты в течение ближайшего года до 25 гривен/доллар. По мнению Александра Вальчишена, прогноз Goldman Sachs может быть вполне реалистичным, если НБУ продолжит повышение своей ключевой процентной ставки с шагом не менее одного процентного пункта. При этом, по его словам, прогноз ICU на конец 2018 года составляет 28,5 гривен/доллар.

Юрий Крохмаль также соглашается, что прогноз Goldman Sachs реалистичен с точки зрения того, что до конца года рынок может достигнуть отметки 25 гривен/доллар. "Однако более вероятен другой сценарий: если ситуация с платежным балансом Украины будет благоприятная, как прогнозируют аналитики, и возникнет профицит, то это, вероятнее всего, позволит Нацбанку опережающими темпами пополнить резервы путем выкупа валюты с рынка, а курс гривны на межбанке на какой-то период стабилизируется близко к текущим значениям. В данном случае все будет зависеть от действий НБУ и его активности на рынке", - полагает Крохмаль.

В Concorde Capital, в свою очередь, ожидают на конец года курс на отметке между 28,5-29 гривен/доллар. И то при условии, что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Если же программа финансирования прекратится, то, по мнению Александра Паращия, страну ждет совсем другой порядок цифр валютного курса.

Бизнес пока настраивается на умеренную девальвацию украинской национальной валюты в следующие двенадцать месяцев, следует из обнародованного на этой неделе отчета Нацбанка о деловых ожиданиях предприятий в I квартале (было опрошено 670 компаний). Согласно опросу НБУ, бизнес ориентируется на среднее значение обменного курса в течение года в районе 29,5 гривен/доллар. При этом большинство опрошенных - почти 68%, ожидают, что курс наверняка превысит 29 гривен/доллар.