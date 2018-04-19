Корпорации придерживают доллар, чтобы через несколько дней продать подороже

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный рынок настраивается на дорогой доллар. По итогам торгов 18 апреля его курс приподнялся на 6,5 копеек - до 26,1450-26,1550 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Но главное - сегодняшний межбанк подтвердил тотальное нежелание экспортеров продавать накопленный валютный запас (свободную часть выручки). Корпорации придерживают его на потом, чтобы через несколько дней продать подороже - предвкушают девальвацию гривны, творя ее своими руками.

Объем торгов в среду сократился с $431,92 млн. до $388,94 млн. Продажи уменьшили ключевые экспортные отрасли - и металлурги, и агропредприятия.

«На межбанке был малоинтересный и низковолатильный день. Торговая сессия открылась котировками на уровне 26,12-26,14 грн./$, после чего курс доллара плавно вырос до 26,15-26,18 грн./$. Однако удержаться на завоеванных позициях не смог и к концу торгового дня котировки откатились на 26,14-26,16 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Приватбанк, УкрСиббанк и Ситибанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, ProCredit, Креди Агриколь Банк и Пиреус Банк. Большинство казначеев уверяли, что не видели Нацбанк с продажей доллара в функционале Matching. Хотя были единицы, говорившие о небольших сделках. Так что не исключаются прямые точечные продажи.

«После обеда валютные котировки несколько снизились вследствие выхода НБУ на торги с незначительным объемом продаж валюты через Matching», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной

Он перечислил базовые факторы, влияющие на настроения межбанка.

«Факторами влияния на курсовые тренды стало преобладание спроса на валюту со стороны нефтетрейдеров и банков на позицию под возможную покупку валютных ОВГЗ на аукционе Минфина над ее предложением со стороны металлургов и аграриев. Календарный период возмещения НДС приводит к росту гривневой ликвидности, что также способствует увеличению курсовой волатильности», - отметил Куринной.

А другие банкиры добавили к ним еще несколько моментов. Перво-наперво, это сегодняшний крупный платеж Госказначейства под выплату пенсий в размере 1,5 млрд. (кстати, превышающий 480 млн. грн., перечисленные в три захода по НДС). И еще три фактора, которые по убеждению экспортеров, буду играть на подорожание доллара:

1. Солидные выплаты Минфином на следующей неделе по гривневым облигациям внутреннего госзайма, которые активно приобретали иностранцы. Если они решат выводить заработанное на ОВГЗ на родину, серьезно вырастет спрос на доллар.

2. Через неделю спрос на валюту начнет расти из-за начала покупок под репатриацию дивидендов.

3. С начала мая украинским банкам позволят больше покупать доллара на собственные нужды.

«Конечно, это не значит, что все банки тут же кинуться скупать валюту себе на позицию. Но в целом общий спрос может подрастать и создавать определенные ожидания на рынке», - заметил Юрий Гриненко.

Впрочем, резкого роста спроса на доллар в краткосрочной перспективе финансисты пока не прогнозируют.

Например, Гриненко ждет завтра открытия межбанка в рамках 26,13-26,18 грн./$, и надеется на увеличение валютных продаж. А Олег Куринной настроен более пессимистично.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,20 грн./$», - считает он.

От Нацбанка крупных продаж и активных действий на межбанке ждут лишь при сильных курсовых колебаниях и раскачке рынка - при курсовых скачках от 10 копеек за час-полтора.