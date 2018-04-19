Уж на сковородке. Что сделало из Медведчука “бешеный принтер” “Газпрома”

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Сразу после скандала, вызванного публикацией сенсационных документов ЕС о политической роли "Газпрома" в Европе, Медведчук стал продвигать идею о передаче "Газпрому" украинской ГТС.

Британская газета The Telegraph 12 апреля обнародовала статью, вызвавшую в европейском истеблишменте эффект разорвавшейся бомбы. Суть статьи можно понять уже из ее названия: "Утечка документов ЕС демонстрирует сговор и сокрытие Брюсселем злоупотреблений путинского "Газпрома".

Автор статьи журналист Эмброз Эванс-Притчард поведал о содержании документов, тайно переданных депутатам Европарламента. "Сотни страниц, просочившихся из Еврокомиссии, рисуют экстраординарную картину хищнического поведения, причем "Газпром" действовал как "полицейская служба" российской внешней политики", - утверждает британский журналист. Он подчеркивает, что "сенсационные документы ЕС, открывающие общественности намеренные нарушения законов ЕС и систематическое политическое запугивание в течение почти 10 лет, обнажают жестокий удушающий контроль Владимира Путина над поставками газа в Европу".

Упоминается в статье и об Украине - в связи с пресловутым "Северным потоком-2". "Социал-демократы в немецкой коалиции являются близкими друзьями Москвы и поддерживают проект газопровода "Северный поток-2", контролируемый "Газпромом". Бывший канцлер Герхард Шредер является членом совета директоров проекта и получает от Кремля свой заработок. Руководство "Северного потока-2" нашпиговано бывшими офицерами КГБ и Штази. Новый газопровод все больше концентрирует мощь "Газпрома" и его влияние, заменяя газопровод, который идет через Украину, и служа тем самым ключевой цели кремлевской геостратегии. Судя по документам Еврокомиссии, это точно не в интересах всех стран ЕС и точно не совпадает с энергетическими целями ЕС. В любом случае сейчас проект находится под риском. Глава "Газпрома" Алексей Миллер попал под недавние драконовские санкции Вашингтона. Трудно представить, как Shell, Engie и другие фирмы проекта "Северный поток-2" будут рисковать, развивая проект, который находится под такой огромной политической и юридической угрозой", - констатирует Эванс-Притчард.

После появления такой статьи естественно было ожидать, что "Газпром" постарается вбросить в украинское информпространство некие "заманчивые предложения", являющиеся в действительности ловушкой (другого от Путина и "Газпрома" ожидать нельзя). Интрига заключалась в том, через кого будет осуществлен этот вброс. Ждать пришлось недолго. Уже 17 апреля вышла статья Виктора Медведчука "Украина рискует окончательно потерять статус страны - транзитера газа". Уже из ее заглавия понятно, чем нас пугают "Газпром" и кум Путина.

А вот их "заманчивое предложение". По словам Медведчука, у Украины есть "позитивный сценарий": "договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в треугольнике Украина - ЕС - Россия, создав трехсторонний консорциум, в котором Россия выступит как поставщик, Украина - как транзитер, а страны Евросоюза - как конечный потребитель голубого топлива".

Похоже на ультиматум: или трехсторонний (с обязательным участием России) консорциум по управлению украинской ГТС, или, как выразился Медведчук, "в Украине придется открывать музей газотранспортной системы". Причем Медведчук подчеркивает: "Альтернативного пути сохранения Украиной статуса страны - транзитера российского газа нет. Уверен: инициатива в проведении переговоров об использовании газотранспортной системы должна исходить от Украины. И это должны быть конструктивные экономические предложения, а не политические лозунги".

Несомненно, идея трехстороннего консорциума - это ловушка. Утверждая, что "альтернативного пути сохранения Украиной статуса страны - транзитера российского газа нет", Медведчук лишь выдает желаемое (им и "Газпромом") за действительное. На самом деле, Медведчук прекрасно знает, что альтернатива есть. Это - срыв проекта "Северный поток-2" и заключение нового контракта на транзит российского газа в ЕС по украинской ГТС на максимально выгодных для Украины условиях (действующий контракт истекает 1 января 2020 г.).

В своей статье Медведчук уверяет, что строительство "Северного потока-2" "идет в штатном режиме". "Затронет ли это интересы Украины? А здесь все зависит от того, какими соображениями будет руководствоваться украинская власть", - пугает Украину кум Путина. Он делает фигурой умолчания тот факт, что все зависит еще и от того, какими соображениями будет руководствоваться власть Германии. Канцлер Ангела Меркель 10 апреля заявила, что "Северный поток-2" "не делает Украину неактуальной в отношении транзита природного газа" и что этот проект "невозможен без нашего понимания того, как будет сохранена роль украинского транзита". Также Медведчук делает вид, что знать не знает о статье в The Telegraph, где утверждается, что этот проект находится под "огромной политической и юридической угрозой".

Чувствуется, что кум Путина писал статью в спешке. За последнюю неделю на него навалилось много подобной работы. 11 апреля он выступил со статьей о том, что "стратегическое партнерство" Украины и МВФ - "это игра без правил" и что "обеспечить экономический подъем в Украине невозможно" без возобновления торгово-экономических связей с Россией. 14 апреля - со статьей о том, что интегрировать Украину в НАТО можно "только расколов страну на части". 17 апреля вышло его интервью, где он заявил, что не считает Россию ни агрессором, ни стороной конфликта на Донбассе.

Путин и "Газпром" сейчас извиваются, как уж на сковородке, их планы в Евросоюзе и в Украине рушатся. Вот и приходится Медведчуку много работать ртом и руками, устно и письменно внушая украинцам, что альтернативы планам Путина и "Газпрома" нет.