Вовка окончательно не допустили к конкурсу на членов НКРЭКУ

Конкурсная комиссия во второй раз не допустила действующего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка к конкурсу на новых членов комиссии. Об этом сообщил бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в Facebook.

"Конкурсная Комиссия по выбору новых членов НКРЭКУ признала недостаточными объяснения Гудаченка и Вовка по их опыту работы в сфере энергетики, и они не допущены к конкурсу", - сообщил Герус.

Ранее член номинационной комиссии Светлана Голикова сообщила, что Вовк обжаловал решение комиссии отбору новых членов регулятора об отказе ему в участии в конкурсе. В первый раз Вовк подал заявку на конкурс по отбору членов регулятора 12 апреля.

Дмитрий Вовк был назначен на должность в. и. о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность, у него не было опыта работы в сфере энергетики.

С 2013 по 2014 годы он работал в корпорации Рошен, до этого - в 2009-2013 годах - в финансовой группе ICU, которая на тот момент принадлежала Валерии Гонтаревой.