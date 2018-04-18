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Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора
14:45 18.04.2018 |
Кабинет Министров изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией 17 апреля в Кривом Роге, в результате которой 8 человек погибли и 21 были травмированы.
Соответствующее поручение Кабмин дал на заседании в среду, сообщают Українськi Новини.
В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.
Как сообщали Українськi Новини, утром 17 апреля 8 человек погибли и 21 ранены в результате столкновения автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля в Кривом Роге.
Во время аварии светофор горел желтым светом.
По предварительной информации, виновным в ДТП является 68-летний водитель легкового автомобиля Mazda, который не уступил дорогу маршрутному такси.
По словам его 16-летнего сына, они опаздывали на автовокзал, где сын собирался сесть в рейсовый автобус на Днипро.
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