Украина поднялась на 29 позицию в авторитетном международном рейтинге Global Firepower Index

Андрій Коваленко / Depo.ua

В мире есть немало рейтингов, которые демонстрируют мощь армий. Большинство из них ориентируются на количественные показатели: общую численность армии, техники, ВВС и др. Впрочем, одним из наиболее авторитетных и объективных среди них является Global Firepower Index - рейтинг одноименного гонконгского агентства.

Его обнародуют раз в год, начиная с 2005-го. На днях украинская армия, которая стабильно присутствует в ТОП-30, поднялась на 29 место.

Что это за рейтинг

Global Firepower Index оперирует данными из открытых источников от ООН, государств и международных организаций. К ним относятся военный бюджет, который переводится из нацвалюты в доллары, количество танков, самолетов, кораблей, военнослужащих и так далее. На их основе рассчитывается сам индекс и рейтинг стран, но делается это на основе 55 разнообразных факторов.

Например, Global Firepower Index не учитывает общее количество вооружений, а делает акцент на их разнообразии. Простой пример: 100 мини-тральщиков не являются равнозначными 10 авианосцам.

Ядерные запасы не учитываются, но признаются и является бонусом. Географические факторы, ресурсы, логистическая гибкость (дороги, железные дороги) и промышленность тоже учитываются и влияют на показатели в рейтинге.

Человеческий ресурс является одним ключевых показателей. Чем в стране больше людей, тем лучше ее потенциал в работе на оборону и военную индустрию. Ну и, соответственно, больше военных кадров в армии и резерве. Также к наиболее важным относятся показатели воздушных сил, ВМС и бронетехники.

В рейтинге используется система бонусных и штрафных баллов. Страны, не имеющие выхода к морю, не штрафуются из-за отсутствия флота. Он оценивается лишь у тех, кто имеет моря и океаны. Страны НАТО получают небольшой бонус, финансовая стабильность является важной составляющей мощности, а политические факторы вообще не учитываются. Штрафы также налагаются за высокий уровень потребления страной нефти, особенно, если государство ее не добывает самостоятельно.

Global Firepower Index оперирует данными за прошлый год. То есть, рейтинг 2018-го обсчитывает информацию 2017-го.

После всех подсчетов каждой стране присваивается "индекс мощности". Интересно, что идеальный показатель равен 0,0000, но его достижение невозможно. Например, лидер рейтинга-2018 - США - имеют показатель 0.0818. Россия, которая в нем вторая - 0.0841. Показатель Украины на 29 месте - 0.5383.

В рейтинге 2017-го года Украина была на 30 строчке. В 2016-м году мы были 25-ми, так же, как и в 2015-ом.

В 2011 году, когда не было войны и армия была в разобранном состоянии, наш показатель был выше - 21 место.

Такие показатели немножко удивляют, поскольку после начала войны на Донбассе в Украине продолжается реформа ВСУ. Впрочем, сравнивать сегодняшние показатели с рейтингом довоенных лет и 2016-го и 2015-го года - не совсем уместно. В 2015-м году он формировался по показателям 2014-го, когда была активная фаза АТО и аннексии Крыма, в результате которой армия потеряла немало единиц военной техники. Правда, в 2014-м Украина документально не признавала потерь, поэтому они были подсчитаны и уже вошли в рейтинг 2016-го (показатели 2015-го). Впрочем, до 2014-го года, по словам генпрокурора Юрия Луценко, армия активно распродавалась.

Считается, что руководство ВСУ с 2005 по 2014 годы распродало военного имущества, техники и оружия на сумму в почти 2 миллиарда гривен. За эти годы было продано 832 танков, 232 вертолетов, 202 самолетов, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1 млн 824 тыс. единиц стрелкового оружия и боеприпасов - на 560 млн грн.

Падение в рейтинге за последние годы с 25-го места на 30-е в 2017-м вызвано именно войной и бывшей распродажей мощностей. И, напротив, относительная стабильность и определенные реформы, в том числе и увеличение расходов на армию в 2017 году по сравнению с 2016-м (почти на 10 млрд грн), отражены на показателях. Стоит напомнить, что в 2017-м году рапортовали о 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, поставленных в войска. Количественно увеличился флот благодаря двум "Гюрза-М", а также восстановлены ВВС. Кроме этого, были созданы новые бригады. Например, в сравнении с 2014-м годом в 2017-м у нас было 13 новых механизированных бригад.

С кем сравнивать

Позитивчик для нас также в том, что соседняя Польша, которая является членом НАТО, разместилась на отметке 22, обойдя нас всего на семь. Беларусь - вообще 41.

Также мы выше Швеции, которая может в будущем направить к нам миротворцев (31), орбановской Венгрии (57), натовских Румынии, Чехии, Болгарии, Словакии, Бельгии, Хорватии, Литвы, Латвии, Эстонии и др.

Впереди нас 10 стран НАТО - Канада, Греция, Германия, Испания, США, Великобритания, Италия, Польша, Турция и Франция.Для примера, сравним ключевые украинские показатели с такими же, как в соседних Польше и Беларуси. Первая - наш союзник и член НАТО. Вторая - близка к России, которая позволяет проводить военным Кремля обучения на собственной территории.









Украина 29 место Беларусь 41 место Польша 22 место Население 44,033,874 9,549,747 38,476,269 Армия 182,000 56,500 109,650 Резерв 1000000 344,750 75,000 Самолеты (все типы) 240 202 466 Вертолеты 94 68 227 Танки 2,214 515 1,065 Бронемашины 11,868 2,321 2,608 Ствольная артиллерия 1,669 290 72 РСЗО 625 123 240 Корабли 25 0 83 Порты 6 1 4 Аэродромы 187 65 126 Бюджет $4,880 млн $725 млн $9,360 млн

Как видно из таблицы, успех Польши в рейтинге, кроме бонусов, полученных за членство в НАТО, заключается в больших военных расходах чем у конкурентов, а также в большом количестве авиации и флота. При этом, Украине поляки проигрывают по численности армии (но и населения у них меньше) и бронетехники из РСЗО, портами и аэродромами. У белорусов показатели флота не учитываются, так как страна не имеет выходов к морю или океану.