Финансовые новости
- |
- 18.04.18
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин утвердил бюджетную резолюцию с прогнозом роста ВВП 3,6% при инфляции 6,5% и курсе гривны 30,5 UAH/USD в 2019
12:50 18.04.2018 |
Кабинет Министров утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны - 30,5 UAH/USD.
При этом номинальный ВВП прогнозируется на уровне 3 733,9 млрд гривен, а безработица - 8,9%.
Отмечается, что прогнозные макропоказатели являются предварительными и могут быть изменены на основании уточненных статистических данных.
Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 2,2% ВВП, предельный размер госдолга - 56% ВВП, предельный размер госгарантий - 3% доходов госбюджета.
Прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1 853 гривны, с 1 июля 2019 - 1 936 гривен, с 1 декабря 2019 - 2 011 гривен.
При этом прожиточный минимум для детей до 6 лет прогнозируется на уровне 1 626 гривен, 1 699 гривен и 1 764 гривны соответственно.
Для детей с 6 до 18 лет - 2 027 гривен, 2 118 гривен и 2 199 гривен соответственно.
Для трудоспособных он прогнозируется на уровне 1 921 гривна, 2 007 гривен и 2 084 гривны соответственно, а для нетрудоспособных - 1 497 гривен, 1 564 гривны и 1 624 гривны соответственно.
ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 4% при инфляции 5% и курсе гривны 31,4 UAH/USD.
Безработица в 2020 году ожидается на уровне 8,5%, а дефицит госбюджета - 2,0% ВВП.
ВВП в 2021 году ожидается на уровне 6,3% при инфляции 4,8% и курсе гривны 31,8 UAH/USD.
Как сообщали Українські Новини, госбюджет на 2018 год разработан из прогноза инфляции 9%, роста ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора
|Украина поднялась на 29 позицию в авторитетном международном рейтинге Global Firepower Index
|“Волга-Днепр” - на выход: Сможет ли “Антонов” монополизировать авиаперевозки НАТО
|ЕБРР не выпускает гривневые облигации из-за ставки НБУ, но к $1 млрд. кредитов готов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Правительство не будет принимать решений, ведущих к повышению цен на нефтепродукты - Гройсман
|Заместитель генсека НАТО: В решении саммита Альянса точно будет говориться об Украине
|С прицелом на гражданских. Какие провокации готовят оккупанты на Донбассе к 9 мая
|Российская компания S7 Space стала владельцем плавучего космодрома Sea Launch. Пока что S7 будет использовать украинские ракеты
|Курс доллара на межбанке резко застопорился после вчерашнего провала
|Жаров жарит Дурова, Дуров дурит Жарова. Роскомнадзор сделал из себя посмешище в войне с Telegram
|Единая поместная церковь. Зачем Порошенко взялся нести крест Ющенко
Это интересно
|SpaceX может научиться возвращать и вторые ступени своих ракет, используя гигантские воздушные шары
|Ford начнёт масштабное развёртывание сервиса робомобилей к 2021 году
|За год Apple поймала 29 “шпионов”, 12 арестованы
|Фонарные столбы в Сингапуре хотят наделить функцией распознавания лиц
|Xiaomi организовала сбор средств на беговые смарт-кроссовки Huami Amazfit Antelope Light
|Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе
|Представлен Xiaomi Black Shark — игровой смартфон с жидкостной системой охлаждения и подключаемым контроллером