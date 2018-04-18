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Курс доллара на межбанке резко застопорился после вчерашнего провала
23:46 17.04.2018 |
По итогам безналичных торгов 17 апреля курс доллара вообще не сдвинулся - закрепился на 26,08-26,09 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Хотя банкиры уверяли, что торговля шла очень живо и заметно нарастили объемы сделок: со вчерашних $292,28 млн. до $431,92 млн.
Это все без Нацбанка, которого не заметили на межбанке. Активизировались экспортеры, которые сейчас рассчитываются с бюджетом и нуждаются в гривне и заправщики, которые пытаются попасть в «окно» с невысокими ценами на топливо и пополнить свои запасы.
«Курсовая стабильность на фоне значительной активности рынка обусловлена высоким уровнем предложения валюты в связи с потребностью в гривне накануне периода квартальных платежей, активным спросом со стороны нефтетрейдеров вследствие удорожания нефти на мировых рынках и спекулятивными движениями рынка «в обе стороны», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк и ПУМБ, а из покупателей - ProCredit Bank, Пиреус Банк и Креди Агриколь Банк.
Крупных (миллиардных) поступлений в рамках возмещений по НДС от Госказначейства сегодня не поступало. Банкиры говорят о перечислении 150 млн. грн., которые, конечно же, не способны подстегнуть раскачку валютных котировок.
Если на межбанке курсы просто устояли, то в кассах понемногу скатывались вниз.
«Наличный рынок продолжает плавный дрейф к психологическому барьеру «опять двадцать шесть»: утренние котировки не изменились по сравнению со вчерашними - 26,02-26,08 грн./$, к середине дня они снизились до 26,00-26,05 грн./$», - уточнил Куринной.
26,05 - это минимальный банковский курс продажи доллара людям, его сегодня ставил Банк ¾. Максимальный курс валюты находился на уровне 26,40 грн./$.
Средний ценник на продаже находился в рамках 26,10-26,20 грн./$, в него укладывалось большинство сетевых структур: Приватбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Идея Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк.
Выкупали доллар у людей в рамках 25,30-26,04 грн./$.
Совсем немного подвигали курсы менялы на черном рынке. Утром они начинали работать в рамках 26,0-26,06 грн./$, к полудню сдвинули свои ценники в рамки 25,99-26,06 грн./$, а к вечеру подтянули к 26,02-26,07 грн./$.
Завтра финансисты тоже не рассчитывают на серьезные валютные телодвижения.
Юрий Гриненко ждет старта межбанковских торгов в рамках 26,05-26,10 грн./$. «И пока не видно оснований для сколько-нибудь значительных курсовых колебаний. Крупных вливаний по НДС не ожидается, ликвидность не должна подрастать. Потому безналичная торговля может пройти спокойно», - считает он. И с ним соглашаются коллеги.
«По нашему мнению, 18 апреля торги будут проходить в диапазоне 26,0-26,10 грн./$», - считает Олег Куринной.
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