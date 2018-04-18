Единая поместная церковь. Зачем Порошенко взялся нести крест Ющенко

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Похоже, президент Петр Порошенко подхватил упущенную почти 10 лет назад православную хоругвь своего предшественника Виктора Ющенко, на которую возлагает большие надежды в свете будущих выборов.

Сегодня президент Порошенко позвал к себе на Банковую сразу председателей всех парламентских фракций, за исключением "Оппоблока". При этом о чем именно глава государства собирается говорить с парламентариями, в том числе и оппозиционными, держалось в тайне аж до момента соответствующего заявления самого Порошенко. Тем не менее предположение о том, что речь будет идти о делах церковных, уже витало в воздухе. Ведь уже утром некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные анонимные источники поведали, что Порошенко готовится начать процесс создания единой поместной православной церкви, о чем якобы у него есть предварительная договоренность со вселенским патриархом Варфоломеем, достигнутая на личной встрече в Стамбуле в пасхальные праздники.

Предчувствие никого не обмануло. После встречи с лидерами фракций президент официально донес сию благую весть до всей страны. По его словам, "Украина на сегодня как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", для чего уже есть "все элементы". Порошенко также сообщил, что написал официальное обращение к вселенскому патриарху с просьбой "предоставить томос про автокефалию Православной церкви в Украине". Глава государства уточнил, что это обращение подписали "все до единого" епископы УПЦ КП и все архиепископы УАПЦ. После чего Порошенко обратился теперь уже к народным депутатам с просьбой "как можно скорее поддержать мое обращение к Варфоломею".

Идея создания в конфессионально расколотой Украине единой поместной православной церкви, разумеется, не нова и витала в воздухе все годы независимости, откуда выхватывалась некоторыми политиками разного масштаба, правда, без каких-либо подвижек к реальному объединению церквей. До Порошенко идею поместной церкви вывел в мейнстрим высшей государственной политики Виктор Ющенко, который говорил об этом не только со "своей нацией", но и не единожды обсуждал этот вопрос с патриархом Варфоломеем, в том числе и в Киеве, куда приглашал вселенского патриарха на празднование 1020-летия крещения Руси. Порошенко, как видим, готовясь к переизбранию на второй срок, продолжает дело Ющенко.

Насколько попытка Петра Алексеевича будет удачнее аналогичной попытки Виктора Андреевича - вопрос риторический. Несмотря на все тектонические сдвиги в мировой политике за последние 10 лет, представить себе какой бы то ни было сценарий создания признанной Вселенским патриархатом Украинской православной церкви практически невозможно. И неважно, идет ли речь о признании УПЦ КП или о признании объединения УПЦ КП с УАПЦ, или о неком формате объединения с участием УПЦ МП. В конце концов, патриарх Варфоломей молчит и вряд ли нарушит молчание касательно того, о чем он говорил с Порошенко. Тем не менее решение Порошенко возглавить процесс создания поместной церкви позволяет тому убить сразу нескольких зайцев внутренней политики.

Во-первых, за Петром Алексеевичем давно тянется неприятный шлейф прихожанина Московского патриархата, который совсем не соответствует его нынешнему реальному статусу самого националистичного президента Украины и принципиального борца с российской агрессией. Теперь же, когда Порошенко во главе крестового похода за отделение украинской церкви от российского государства, его крайне сложно будет считать частью верной паствы "единственной канонической украинской православной церкви".

Во-вторых, идея создания независимой поместной православной церкви из разряда тех священных коров для украинского патриота, против которых политику выступать категорически нельзя, каковыми бы ни было твое отношения к "власти барыг". Так что все те политсилы, лидеров которых Порошенко позвал на встречу, хочешь не хочешь, а будут вынуждены эту его инициативу поддержать и за соответствующий документ в парламенте голосовать. Все это делает Порошенко не просто политиком, а лидером нации, если даже непримиримая оппозиция в лице Березюка, Ляшко или Тимошенко поддерживают его начинания.

В-третьих, подобный шаг Порошенко - это еще и попытка перехватить инициативу из рук главного конкурента на президентских выборах Тимошенко в вопросе "церковной ориентации". Если Петр Алексеевич до сих пор посещает храмы Московского патриархата (речь идет о недавнем визите Порошенко в Мариуполь на Вербное воскресенье и посещении церкви УПЦ МП, за что президент подвергся жесткой критике), то Юлия Владимировна уже давно и последовательно "окучивает" УПЦ КП и патриарха Филарета, а в связях с московскими попами замечена не была. Теперь же именно Тимошенко окажется в глазах избирателя "в роли догоняющей".

В-четвертых, образ националистического президента, на который Порошенко работает в последние годы, не может быть полным и убедительным без четкой позиции по вопросу церкви. И позиция тут может быть только одна - независимое от Москвы православие. Церковь же в нашей стране занимается не только спасением душ, но и мобилизацией электората, и если Петру Алексеевичу удастся убедить УПЦ КП в своей полезности их церковному строительству, то и церковь может сработать на выборах в пользу президента. Что же касается УПЦ МП, то даже под таким давлением ей не с руки реально воевать с президентом, и ее клир и прихожане на выборах, скорее всего, разделятся в своих предпочтениях по географическому принципу - пресловутый юго-восток Украины будет за пророссийского кандидата, а центр и север - за патриотического.

Ну и последнее: истерика, которую закатит Россия по поводу заявлений Порошенко, пойдет ему только в плюс.