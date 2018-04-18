Скандал с БМП-1: Кто придумал “ зраду” с покупкой чешской бронетехники

Руслан Рудомський / Depo.ua

Depo.ua уже писал ранее о том, что Украина планирует закупить за рубежом партию бывших в употреблении БМП-1 с целью массового обновления парка бронетехники Вооруженных сил Украины.

Однако с того времени дискуссионный (но не более того) вопрос перерос в целый скандал с претензиями на международность.

Началось все со статьи издания "Новое Время", в которой отмечалось, что Украина втридорога покупает у поляков списанные на металлолом чешские БМП-1 1980-х годов выпуска. В частности, в материале говорится, что польская компания "Wtorplast" приобрела эти машины у чехов за 20 тысяч евро, после чего продала их Украине за 205 тысяч долларов.

Как и следовало ожидать, Государственный концерн "Укроборонпром", который в Украине занимается всеми операциями по продаже/покупке вооружений, не остался в стороне и выпустил свое заявление, в котором назвал распространенную изданием информацию "манипулятивной, лживой и бездоказательной". Кроме того, госконцерн обвинил "Новое Время" в "информационной диверсии против военно-технического сотрудничества Украины и Польши", а также в "диверсии против обороноспособности государства".

Кроме этого, в "Укроборонпроме" подчеркнули, что все закупленные Украиной боевые машины БМП-1АК были собраны не позже 2016 года лицензированным предприятиям на территории ЕС, а все использованные узлы и агрегаты прошли соответствующий ремонт и стендовые испытания в соответствии с требованиями ISO и технических норм ЕС.

"Качество машин подтверждено трехступенчатой проверкой, проведенной, в частности, и представителями Минобороны Украины на этапе передконтрактной работы. Кроме того, компания "Wtorplast" предоставляет многолетнюю гарантию на все поставленные изделия. Поэтому утверждение издания "Новое Время" о закупке Украиной "списанных машин" является откровенной дезинформацией", - заявили в госконцерне.

Не осталась в стороне и упомянутая польская компания Wtorplast. В своем обращении ко всем заинтересованным Wtorplast отмечает, что "информация, которая была опубликована в статье, не соответствует действительности и имеет целью сорвать важный межгосударственный контракт, нанести ущерб деловой и коммерческой репутации, а также имеет все признаки недобросовестной конкуренции".

Польская компания призвала опубликовать соответствующие опровержения, в противном случае оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей репутации.

Также отреагировал на статью "Нового Времени" и Сергей Згурец - директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт которой упоминается в скандальном материале. В частности, ему приписаны следующие слова: "Военные эксперты недоумевают, зачем вообще Министерству закупать старые БМП, еще и за рубежом. Так, Харьковский тракторный завод производит облегченный аналог БМП".

"Должен сказать, что этого наш эксперт не говорил", - заявил Сергей Згурец в своей статье на сайте Defense Express.

Как бы там не было, а в этом конфликте журналистов, экспертов, чиновников и бизнесменов все идет к тому, что устанавливать истину заинтересованным сторонам придется в судах. Мы же давайте попробуем выяснить два момента: 1) действительно ли Украина нуждается в БМП-1 настолько, что нужно их покупать за озвученную сумму заграницей; 2) действительно ли приобретенные БМП-1 являются таким уж списанным металлоломом?

1. Как мы уже писали ранее, по оценкам военных специалистов, в условиях климата и почв Донбасса гусеничные БМП имеют преимущество над колесными БТРами, особенно на пересеченной местности, поэтому в настоящее время являются более востребованными. К тому же, в условиях "Минских соглашений" БМП вообще стали основной огневой мощью украинской армии.

Единственным недостатком советских БМП, унаследованных Украиной, является их недостаточная бронезащита, которая простреливается даже из крупнокалиберного пулемета. Собственно, это и стало причиной больших потерь БМП-2 в первые годы войны на Донбассе (около 300 единиц), что заставило Генштаб расконсервировать имеющиеся запасы и достать "из нафталина" более старшие БМП-1.

По разным данным, Украина унаследовала от СССР около 2000 единиц БМП-1, из которых на вооружении ВСУ по состоянию на сегодня находятся 193 единицы. Можно предположить, что еще несколько сотен единиц были распроданы за годы независимости, но даже по самым скромным подсчетам специалистов, по состоянию на сегодня на складах должны оставаться около 1000 единиц законсервированных БМП-1.

Однако не все так просто, потому что эти склады имеют преимущественно такой вид:

Как сообщает тот же Сергей Згурец, внутренние резервы уже исчерпаны: все то, что было ремонтнопригодным на отечественных базах и арсеналах, уже отремонтировано и поставлено в войска, а новые БМП Украина не производит. Вместе с тем, потребности армии в БМП остаются, и потребности довольно большие: по состоянию на сегодня недокомплект составляет около 500 единиц без учета резерва.

Вот и получается, что пополнить запасы БМП Украина может только за границей - из старых запасов стран бывшего Варшавского договора. Один из таких запасов специалисты "Укроборонпрома" нашли на территории Чехии, но чехи отказались продавать бронетехнику напрямую. Поэтому, чтобы вписаться в рамки международного законодательства, была разработана схема, по которой польская фирма покупает БМП-1 в Чехии, разбирает их до состояния нелетального оружия (отделяет башню от корпуса) и в таком виде продает Украине, где они на "Житомирском бронетанковом заводе" собираются в виде боевых машин и передаются на нужды армии.

Почему польская компания? Дело в том, что Польша является едва ли не единственной страной Европы, которая сегодня позволяет себе закрыть глаза на международные каноны и продавать оружие Украине. Почему Чехия? Потому, что БМП-1 чешской сборки всегда считались лучшими, плюс они хранились все это время в идеальных условиях (в отличие от украинских):

2. Что касается второго вопроса, то здесь стоит довериться очевидцам. Эксперт компании Defense Express Антон Михненко лично побывал в воинской части, где эксплуатируются эти скандальные БМП-1АК. По его оценке, это совершенно новые БМП-1, если говорить об их фактическом состоянии.

"Машины точно не выглядят как "списанные". Наоборот, они в отличном состоянии и полностью укомплектованы, вплоть до троса, молотка и пилы", - написал Антон Михненко в Facebook.

Также "Укроборонпром" утверждает, что только что приобретенные у поляков подержанные БМП-1 уже переданы в одну из механизированных бригад ВСУ и приняли участие в обучении на одном из общевойсковых полигонов, где украинские бойцы отрабатывали форсирование водных преград, управления огнем и слаженные действия в наступлении.

Подытоживая вышенаписанное, можно сделать ряд выводов:

1. Украина в условиях боевых действий на Донбассе действительно нуждается в гусеничных бронемашинах для пехоты, среди которых доступных аналогов БМП, к сожалению, нет.

2. Украина вынуждена закупать БМП-1 за рубежом в связи с тем, что внутренние резервы боевых машин пехоты уже исчерпаны.

3. Лавируя в лабиринтах международного права, Украина может закупать бронетехнику только у ограниченного ряда государств и лишь разобранном виде под видом комплектующих частей с последующей их сборкой на своей территории.

4. Приобретенные у поляков БМП-1 чешского производства из старых запасов времен Варшавского договора вполне пригодны для ведения боевых действий. А в некоторых компонентах даже преобладают те БМП-1, которые Украина унаследовала от СССР.

5. Неизвестно, зачем "Новое Время" опубликовало такое не совсем качественное расследование, но оно в очередной раз может вывести на первый план вопрос: нужна ли цензура во время войны? Вопрос, который на длительное время отошел на задний план. Поскольку есть разница между качественным расследованием с немалым количеством фактажа и экспертов и подобным, которое играет, в первую очередь, не против Пашинского или Гладковского, а скорее против государства.