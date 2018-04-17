Матиос подал в суд на начальника Генштаба Муженко

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Об этом он сказал в интервью "112 Украина", передают Українські Новини.

Матиос отметил, что Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения.

"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны", - заявил главный военный прокурор.

Ответчиком в данном процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба.

Матиос подчеркнул, что в только в прошлом году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной - 1 300 военнослужащих.

Как сообщали Українські Новини, ранее Генштаб обвинил главного военного прокурора Матиоса в манипуляции и обнародовании недостоверных данных о самоубийствах военных.

Анатолий Матиос заявляет, что военнослужащие совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю.