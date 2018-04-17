Когда Рабинович и Мураев назовут Бойко предателем Донбасса

Юрій Васильченко / Depo.ua

Новая технология раскола страны от экс-"регионалов": "услышать голос Донбасса" заменили на "услышать голос востока".

"Должен быть баланс в стране. Для этого нужно, чтобы Юго-Восток на рекордной явке дал такое же количество депутатов, как дадут другие области. Что для этого нужно. Я считаю - единый кандидат и одна партия", - заявил Мураев в эфире NewsOne. При этом скандальный нардеп отметил, что "Женщины за мир" Натальи Королевской, "Основа" Сергея Таруты, "За мир" Вадима Новинского или христианские социалисты Михаила Добкина для этого не годятся и только дробят электорат. О своей с Вадимом Рабиновичем партию "За життя!" Мураев не вспомнил. Хотя по мнению тех же "оппоблоковцев", именно эта политсила дробит бывший бело-голубой электорат куда больше, чем все выше перечисленные партии.

Кстати, в этой же программе экс-"регионал" из Харьковщины обвинил действующую власть в том, что она сделала все, чтобы "изолировать" значительную часть страны из электорального процесса. "Мы потеряли 2 млн голосов в Крыму, потеряли 7 млн голосов на Донбассе. Я беру и тех временно перемещенных лиц, которые этой властью лишены права голоса", - сказал он. По поводу лишения права голоса - откровенное передергивание, потому что соответствующая процедура голосования для временно перемещенных лиц существует, исключение - местные выборы. Но это цветочки. Ягодки от Мураева - юго-восток должен дать такое же количество депутатов, как "дадут другие области, которые сейчас управляют страной".

Итак, что означает сказанное соратником Рабиновича. Первое - заявку "За життя!" на консолидирующую роль осколков "регионалов". Учитывая, что за этим проектом видят тень кума Путина Виктора Медведчука, такое предположение не выглядит конспирологией. До сих пор никто из экс-"регионалов" о выдвижении единого кандидата в президенты не говорил, потому что у разных группировок свои кандидаты. Так, группа Фирташа-Левочкина поставила на Юрия Бойко, "ахметовцы" - на Новинского, со временем что-то придумают и для Вилкула - и менять расклады не намерены. По крайней мере пока. Но мечта Москвы именно в том, что говорит Мураев - в воссоздании Партии регионов, которая за счет голосов более лояльно настроенного к России электората сможет остановить движение Украины в Европу и НАТО, и выдвижении через год нового Януковича (Кучмы 1994 года, Петра Симоненко 1999-го). То есть, кандидата от "юго-востока" - пропагандистского клише, употребление которого разоблачает российскую заинтересованность.

Прислушаются ли к Мураеву другие экс-"регионалы"? Имеем значительное сомнение в этом. Во-первых, "За життя!" ничем особым от них не отличается, чтобы стать лидером. Единственное, до чего эти ребята сейчас могут договориться, что после президентских выборов начнут переговоры (точнее, их имитацию) о создании единой команды вокруг того кандидата, который наберет больше всего на президентских выборах. А на них мы увидим не только перечисленных Мураевым лиц, но и других выходцев из Партии регионов. И здесь вопрос не в зраде, как убеждает нардеп. Участие в президентской гонке и полученный на них результат - это торги с акционерами проходных политсил на осень 2019-го. Кто-то будет торговаться с "Оппоблоком", а кто - то - с "За життя!". Ставки будут зависеть от итогов президентской гонки. Так сказать, ничего личного, только бизнес.

Второе - заявление Мураева может означать довольно прозрачный намек на то, что Рабинович или даже и он (вопрос участия в президентских выборах именно Рабиновича решили, пожалуй, только социологи, а как будет на самом деле увидим) готовы выступать в качестве гробовщиков других выдвиженцев политпроектов, которые выросли на перегное ПР. Потому что слишком большая конкуренция на этом фланге. И технология "объединяемся, иначе проиграем" способна положительно повлиять на выбор части избирателей. Мураев сделал предложение, от которого, конечно же, откажутся, и за это они с Рабиновичем будут называть "предателей" поименно. Таврованным придется реагировать, тратить время. Не секрет, что во всех лагерях существуют политики, которых дешевле сделать союзником на время выборов, нежели получать от них болезненные удары во время кампании. Не исключено, что предложение Мураева из этой оперы.

Третье - реалистично ли вообще изменить геополитический расклад в следующем парламенте. В Украине есть политсилы, которые демонстрируют России, что при хорошем финансировании та может все отыграть назад. Действительно, угроза реванша высока, однако существует несколько серьезных предохранителей перерастания этой угрозы в красный уровень. Во-первых, пророссийскость юга и востока завышена. Делается это, чтобы убедить Россию в шансах отката. Так называемого "бело-голубого" пояса давно нет и восстановить его без прямого внешнего вмешательства невозможно. Во-вторых, экс-"регионалы" снова берут на вооружение тему раскола, и если им это будут позволять делать, они начнут качать регионы. Заявления Мураева, а он не впервые выдвигает подобное, заслуживают внимания со стороны спецслужб.