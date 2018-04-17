Технология мини-терактов: Кому понадобилось пугать “Киевгорстрой” и “Киевэнерго”

Ігор Петренко / Depo.ua

Мини-теракты, в результате которых немного пострадали здания "Киевэнерго" и "Киевгорстроя", могут быть зондированием реакции общества на атаки против известных структур.

В течение нескольких дней в столице произошло несколько провокаций с применением оружия и взрывчатки. Сначала неизвестные обстреляли из гранатомета центральный офис "Киевгорстроя", а в ночь на воскресенье прогремел взрыв в центре обслуживания клиентов "Киевэнерго". Вследствие этих событий никто не пострадал, но по "странному стечению обстоятельств" новости из столицы Украины под условными заголовками "в Киеве произошел очередной взрыв" ретранслювалися российскими СМИ. Да и в отечественной прессе, которую в патриотических кругах принято называть "ватной", мини-теракты вызвали повышенный интерес.

На что делается акцент? Во-первых, на слабости полиции, которая не может остановить наступление криминала. Фактически, формируется психологическое ощущение незащищенности граждан. Во-вторых, кое-кто в соцсетях прозрачно намекает, что атаки на "Киевгорстрой", а особенно на "Киевэнерго" - дело рук неизвестных "Робин Гудов". Те, мол, борются с "мироедами", которые "раздевают" население. К сожалению, эти рассказы ложатся на благодатную почву. Это наглядно продемонстрировала история с арестом Надежды Савченко. Среди украинцев оказалось немало ее поклонников, которые считают переворот с массовыми расстрелами "упырей" приемлемым вариантом развития нашего государства. Под определение "упыри" у этой категории населения попадают и строительные фирмы, которые строят недоступное для рядового украинца жилье, и тем более энергетические компании вроде "Киевэнерго".

Похоже, происходит зондирование реакции граждан на технологию "разъяренный народ готов взяться за оружие". Кто конкретно стоит за этими неизвестными "мстителями"? Вариантов, на самом деле, не так и много. Первый - "рука Москвы". Он хоть и не воспринимается значительной частью граждан, однако в основном ниточки всевозможных мини-терактов ведут именно за поребрик. Можно вспомнить и выстрелы по польским диппредставительствам, и недавно разоблаченную СБУ провокацию на Мемориале Орлят во Львове. Второй вариант - внутренние бизнес-разборки, так сказать передача "приветов", что сразу подхватывает и эффективно интерпретирует российская пропаганда и ее медиа-агентура в Украине.