Аваков решил отобрать голубую каску у Порошенко

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Министр внутренних дел и один из лидеров партии "Народный фронт" Арсен Аваков присоединился к числу тех украинских политиков, у которых есть свой план мирного урегулирования на Донбассе.

К составлению такого плана Арсен Борисович подошел со свойственным ему артистизмом и пафосом. Чего стоит хотя бы название - "Тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Дескать, предложенным Аваковым шагам Украины будут рукоплескать и украинский народ, и мировое сообщество, и даже лично Владимир Путин, поскольку сможет преподнести своему народу как "великую победу".

Если же отбросить политический пафос и ознакомиться с "мелкими шагами" более детально, то становится очевидно, что чего-то радикально оригинального в предложениях Авакова нет. Суть плана сводится к следующему: в основе идея использования на Донбассе международных миротворческих сил, что традиционно именуется "планом Порошенко", однако ввиду того, что на всю территорию Донбасса "голубых касок" явно не хватит, то миротворцы не берут под свой контроль сразу всю оккупированную территорию, а занимают ее постепенно, район за районом, одновременно из этих районов уходят российские войска и местные коллаборационисты. После чего проводятся выборы по украинскому законодательству, предоставляется амнистия для не совершивших тяжкие преступления сепаратистов, принимается "закон о коллаборационистах", по которому определяется правовой статус жителей оккупированных территорий, предполагающий для части из них некоторое временное поражение в правах, ну и так далее. Со временем, по задумке Авакова, Украина шаг за шагом восстановит свой суверенитет надо всем оккупированным Донбассом.

В целом план Авакова достаточно разумный, правда, главное его "новшество" в виде поэтапной деоккупации не слишком ново. Такая идея высказывалась и раньше, в том числе и "Деловой столицей", так что о перспективах реализации такого пошагового сценария сказано и написано уже достаточно. Нас же в этом контексте интересует вот какой внутриполитический аспект - аваковские "мелкие шаги" явно произрастают из плана президента и производят впечатление если не попытки Авакова перехватить у главы государства инициативу в вопросе мирного урегулирования (тут Авакову крайне сложно конкурировать с Порошенко ввиду разных масштабов должностей и полномочий), то как явное намерение отхватить и для себя, и для своей политической силы лавры миротворцев.

И хотя Аваков в своем интервью пытается несколько сгладить острые углы, отмечая, что его план - это лишь "элемент общего плана, о котором говорит Порошенко", но тут же добавляет, что без него план президента по привлечению миротворцев "не работает никак". "Просто я как человек, двумя ногами стоящий на земле, испачканными в грязюке повседневности ногами, понимаю, что есть реальный механизм, как это можно имплементировать", - поясняет глава МВД. Так что в и без того непростых отношениях между Аваковым и Порошенко возникла еще одна линия напряжения.

Тут нужно напомнить, что в составе двучленной коалиции "Народный фронт" всегда позиционировал себя как "партия войны", в то время как БПП играл роль такой себе "партии мира". Теперь же граница между "миром" и "войной" активно размывается. Уже ни у кого нет сомнений, что Порошенко пойдет на выборы, эксплуатируя в первую очередь образ защитника от российской агрессии, готового и дальше давать отпор Путину, а "Народный фронт" медленно и уверенно вытесняется из ниши "партии войны". На линии соприкосновения первую роль уже давно играют не добробаты, ставшие частью подконтрольной Авакову Нацгвардии, а Вооруженные силы, а с мая вся военная организация на Донбассе будет переформатирована в соответствии с президентским законом о реинтеграции: Антитеррористическая операция превратится в Операцию объединенных сил, а управление всеми силовыми органами перейдет Объединенному штабу, где все будет замыкаться на фигуру Верховного Главнокомандующего. То есть налицо явная тенденция оттеснения МВД и, соответственно, "Народного фронта" и лично Авакова от событий на Донбассе. При этом президент становится главным действующим лицом как вооруженного сопротивления агрессии, так и процесса мирного урегулирования, а БПП превращается в "партию и мира, и войны".

Так что запуск в публичное пространство "пошагового плана Авакова" можно рассматривать как ответ НФ на монополизацию президентом темы войны. "Фронтовики" в лице Авакова пытаются стать вровень с главой государства, убеждая того, что без них все его проекты мирного урегулирования не смогут стать реальностью. В этом есть некое рациональное зерно, ведь какой бы ни была миротворческая миссия, если таковая станет реальностью, а Россия уйдет с Донбасса (не важно, всего или только части, как предлагает Аваков), порядок на деоккупированных территориях будут поддерживать в первую очередь МВД и Нацгвардия.

Как бы там ни было, до практической реализации миротворческой миссии на Донбассе еще очень и очень далеко, а вот новое осложнение отношений между Аваковым и Порошенко в контексте попытки главы МВД перетянуть на себя часть одеяла Петра Алексеевича возможно уже сейчас. И хотя оба участника нынешней коалиции сильно зависят друг от друга, что является неким предохранителем от радикальных шагов, критическая масса взаимных претензий, обид и недоверия имеет тенденцию накапливаться, что чревато опасными последствиями для обоих.