Жалобы в отношении Холодницкого изучает докладчик КДКП, заседание комиссии будет открытым - генпрокурор

Докладчик Квалификационной дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) изучает жалобы в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, после дачи пояснений Н.Холодницкого и изучения всех аргументов будет назначено заседание комиссии, поясняет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело Холодницкого сейчас находится не в моих руках,.. а в руках членов КДКП. 11 членов комиссии приняли заявление Сытника, а немного позже господина Луценко о том, что мы усматриваем признаки грубых дисциплинарных нарушений в действиях, словах, намерениях господина Холодницкого. Автоматизированная система отобрала докладчиком одного из членов КДКП, им, кстати, стал не прокурор, а преподаватель Киевского университета, который взял это дело в свое производство", - рассказал Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, в настоящее время докладчик изучает жалобы директора НАБУ и генпрокурора. "Он предложил господину Холодницкому написать свои пояснения... Он (Н.Холодницкий - ИФ) даст эти пояснения письменно или устно... Дальше будет назначение заседания, необходимо изучить наши доводы и господина Холодницкого, и когда это будет - я не знаю", - сказал генпрокурор.

Ю.Луценко подчеркнул, что как только докладчик комиссии примет решение, что информация готова к рассмотрению, будет назначено заседание КДКП в открытом режиме, на которое должны будут прибыть оба заявителя или их представители, сам Н.Холодницкий, вероятно с адвокатом.

Как сообщалось, 30 марта стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.

